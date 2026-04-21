La Iași, într-un moment în care atenția tinerilor este atrasă tot mai mult de conținuturi scurte, spectaculoase și ușor de consumat, există școli care încearcă să readucă în prim-plan cultura ca experiență vie. Colegiul Național „Vasile Alecsandri” mizează pe o formulă rară în educația de astăzi: îmbinarea tradiției umaniste cu forme moderne de expresie și implicare.

Una dintre cele mai solide inițiative este concursul național VESTIGIA LITTERARUM, ajuns anul acesta la a șasea ediție. Proiectul a fost inițiat în parteneriat cu Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași, prin secția de Limbi Clasice a Facultății de Litere, și este considerat un concurs aparte în peisajul educațional românesc. Elevii sunt invitați să exploreze universul antichității greco-latine prin interpretare de text, dramaturgie, desen și joc educativ.

Potrivit directoarei colegiului, Alla Apopei, proiectul a pornit din dorința de a-i apropia pe elevi de marii autori ai culturii clasice și de a le oferi contexte în care să își exprime propria viziune asupra unor texte fondatoare. În timp, concursul a crescut și a atras elevi din toată țara, inclusiv la secțiunile de creație vizuală și jocuri educative inspirate din mitologie, istorie și civilizația romană.

Etapa județeană s-a încheiat deja, iar etapa națională va avea loc în perioada 15–17 mai.

Rezultatele obținute de elevii ieșeni confirmă că interesul pentru limba latină nu a dispărut. Dimpotrivă. Anul acesta, Iașul trimite doi elevi la cel mai mare concurs internațional de limba latină, în orașul lui Cicero. Este vorba despre „CERTAMEN ARPINAS”, competiție organizată la Arpino, în Italia, localitatea natală a marelui orator roman. La nivelul întregii țări au fost selectați doar șase elevi, iar doi dintre ei sunt din Iași: unul de la Colegiul Național și unul de la Colegiul Național „Vasile Alecsandri”. Concursul se va desfășura în perioada 7–10 mai.

În paralel, colegiul pregătește și prima ediție a Festivalului Regional de Teatru „Reflector spre Viitor”, programat în luna iunie. Inițiativa vine pe fondul unei tradiții deja consolidate în școală, unde activează două trupe de teatru, „Albatros” și „Euridice”, formate din elevi de gimnaziu și liceu. Participările și premiile obținute la diferite competiții au încurajat dezvoltarea unui proiect mai amplu, adresat elevilor din județele Moldovei și din Republica Moldova.

Festivalul își propune să aducă teatrul mai aproape de elevi ca instrument educațional, de autocunoaștere și de expresie artistică. Organizatorii estimează participarea a 15 până la 25 de trupe, iar etapa finală va avea loc pe 4 și 5 iunie, în parteneriat cu Universitatea Națională de Arte „George Enescu” din Iași.

Prin astfel de proiecte, Colegiul „Vasile Alecsandri” arată că școala poate rămâne un loc în care cultura nu este doar predată, ci trăită. Iar la Iași, într-o vreme a vitezei și a fragmentării, unii elevi aleg încă drumul mai greu, dar mai durabil: scena, lectura și limba latină.

Maura ANGHEL