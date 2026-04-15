Iașul urcă pe harta mare a artei. Sculpturile unui artist ieșean, expuse la PAD Paris 2026, în Grădinile Tuileries

Un artist din Iași a ajuns, în această primăvară, într-unul dintre cele mai selecte spații ale artei și designului european. Daniel Pop, cunoscut publicului din zona creației contemporane drept Firekultur, și-a văzut lucrările expuse la PAD Paris 2026, eveniment considerat unul dintre cele mai importante saloane internaționale dedicate designului de colecție și dialogului dintre artă, obiect și meșteșug de înalt nivel. Ediția din acest an a avut loc între 8 și 12 aprilie, în Grădinile Tuileries din Paris, un reper cultural major al capitalei franceze.

Prezența artistului ieșean la un asemenea eveniment nu este una decorativă, ci una care vorbește despre validare reală într-un circuit extrem de competitiv. PAD Paris reunește galerii internaționale, colecționari, curatori și creatori de prim-plan, fiind o platformă rezervată numelor și proiectelor care reușesc să treacă testul exigenței estetice și al relevanței pe piața internațională de artă și design. Organizatorii descriu PAD drept un eveniment de referință pentru colecționarii internaționali de design, iar prezența sa anuală la Paris confirmă acest statut.

Lucrările din seria „Haiga”, semnate de Daniel Pop, au fost prezentate alături de Galerie MAY – Maylis et Charles Tassin. Potrivit informațiilor publice apărute odată cu această participare, sculpturile artistului ieșean au fost expuse în compania lucrărilor semnate de Théophile Stern și a picturilor realizate de Alex Foxton, într-o selecție care pune accent pe rafinament, excelență și viziune artistică contemporană. Detaliul privind această asociere apare în postările publice care au însoțit participarea.

Pentru Iași, o asemenea prezență are o miză care trece dincolo de succesul individual. Ea arată că un artist format aici poate intra în marile circuite internaționale nu prin conjunctură, ci prin forța propriei identități vizuale și prin consecvență. Daniel Pop este prezentat în profilurile sale publice ca fondator al grupului artistic Firekultur și ca designer specializat în mobilier și instalații ambientale din ceramică, un creator situat la granița dintre artă, design și arhitectură.

Maura ANGHEL