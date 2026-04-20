Iaşul, sub asediul prafului: aerul a depăşit limitele de siguranţă, în martie

Calitatea aerului din Iaşi a tras un nou semnal de alarmă în luna martie, după ce monitorizările efectuate de Direcţia Judeţeană de Mediu Iaşi au arătat depăşiri repetate ale nivelului admis de particule în suspensie PM10, periculoase pentru sănătatea populaţiei.

În patru din cele cinci staţii de monitorizare din judeţ au fost înregistrate depăşiri ale valorii limită zilnice de 50 µg/m3.

Cea mai afectată zonă a fost staţia de trafic din Podu de Piatră, cu nu mai puţin de 15 depăşiri şi un vârf alarmant de 111,77 µg/m3 atins pe 16 martie.

Alte depăşiri semnificative au fost consemnate la Decebal Cantemir, Tomeşti şi Bosia-Ungheni, confirmând o problemă extinsă, nu izolată.

Perioadele critice au fost 4-9, 12-18 şi 23-25 martie, când poluarea s-a menţinut la cote ridicate zile la rând.

În schimb, staţia de la Aroneanu a fost singura care nu a raportat depăşiri.

Specialiştii indică drept cauze principale emisiile crescute din trafic, încălzirea locuinţelor, şantierele şi arderea deşeurilor sau a vegetaţiei, agravate de condiţii meteo nefavorabile dispersiei poluanţilor - lipsa precipitaţiilor, calmul atmosferic şi inversiunile termice. „Cauza acestor depăşiri este dată de nivelul ridicat de emisii de poluanţi provenite din surse multiple în această perioadă rece din an (încălzire rezidenţială şi nerezidenţială, trafic auto, şantiere, starea de salubrizare, incendii de vegetaţie şi/sau deşeuri), pe fondul manifestării persistente a condiţiilor nefavorabile dispersiei poluanţilor: absenţa precipitaţiilor, calm atmosferic şi inversiune termică ce au caracterizat această lună martie”, au transmis cei de la Direcţia Judeţeană de Mediu.

Şi particulele fine PM2,5 au urmat acelaşi trend îngrijorător, cu maxime înregistrate tot pe 16 martie, în aceeaşi zonă intens circulată.

Autorităţile au fost deja notificate cu privire la aceste depăşiri, urmând să ia măsuri pentru reducerea poluării, într-un context în care sănătatea ieşenilor este tot mai expusă riscurilor generate de aerul pe care îl respiră. Laura RADU