Cezar Elisei, ieșeanul cunoscut pentru scrierile despre postul cu apă, se află în ziua 25 a unui pelerinaj de 40 de zile, pe jos, doar cu apă. A plecat din Iași și merge spre București pentru a atrage atenția asupra medicinei preventive și asupra unei clinici dedicate prevenției.

Ieșeanul a ajuns în ziua 25 a pelerinajului de 40 de zile

Cezar Elisei merge pe jos, doar cu apă, într-un pelerinaj de 40 de zile prin care promovează medicina preventivă și ideea unei clinici medicale dedicate prevenției. Ieșeanul a plecat din Iași, a traversat Bucovina, Bihorul și Transilvania, a trecut prin Orșova și a ajuns la Drobeta-Turnu Severin. Destinația finală este Bucureștiul. Demersul se află acum în a 25-a zi. Pe parcurs, Cezar Elisei postează zilnic mesaje despre probleme de sănătate sau despre piloni ai medicinei preventive: mișcare, somn, alimentație naturală, post, contact cu natura și disciplină zilnică. „Toată ziua a plouat, am plecat de la cazare din Orșova și, în cele din urmă, am ajuns la Drobeta. Bine că am aceste căști pe urechi, să mai acopere zgomotul infernal al camioanelor cu acorduri de muzică tihnită, divină. Ne vom odihni și apoi, de luni, plecăm spre Filiași”, a transmis Cezar Elisei.

De ce contează acest drum: prevenția înainte de boală

Sub formula simbolică „tălpile medicinei preventive”, Cezar Elisei încearcă să ducă în spațiul public o temă rar discutată concret: sănătatea ca responsabilitate zilnică, nu doar ca reacție după apariția bolii. Mesajul său nu este despre respingerea medicinei clasice, ci despre completarea ei printr-o abordare axată pe stilul de viață. În centrul acestei idei se află prevenția: mișcare constantă, somn, hrană simplă, ritm, liniște și timp petrecut în natură. Cezar Elisei susține că prevenția ar trebui să fie organizată și accesibilă, nu doar un sfat general oferit atunci când problemele de sănătate sunt deja instalate.

O clinică medicală pentru prevenție

Miza pelerinajului este promovarea unei clinici medicale de medicină preventivă. În viziunea lui Cezar Elisei, un astfel de spațiu ar putea integra programe ghidate de post cu apă, dietă cu sucuri, alimentație naturală, mișcare, somn, expunere la natură și sprijin pentru reset metabolic și psihic. Ideea pornește de la faptul că multe afecțiuni cronice apar sau se agravează pe fondul sedentarismului, alimentației în exces, stresului, somnului insuficient și izolării de ritmurile naturale. Prin acest pelerinaj, ieșeanul încearcă să transforme o temă medicală într-un mesaj public ușor de înțeles: sănătatea se construiește înainte ca boala să ajungă la spital.

Postul și mersul pe jos, cele două axe ale pelerinajului

Postul cu apă și mersul pe jos sunt cele două gesturi centrale ale demersului. Postul este prezentat de Cezar Elisei ca o pauză metabolică și ca un exercițiu de disciplină. Mersul pe jos este văzut ca o formă firească de mișcare, accesibilă și constantă. Împreună, cele două practici transmit un mesaj simplu: organismul are nevoie și de repaus, și de mișcare. Are nevoie de hrană, dar și de pauze alimentare. Are nevoie de tratament atunci când boala apare, dar și de condiții zilnice care pot reduce riscurile. Cezar Elisei nu prezintă aceste practici ca înlocuitor al tratamentului medical. Postul, mai ales cel prelungit sau doar cu apă, trebuie abordat responsabil, în funcție de starea de sănătate, iar în cazul persoanelor vulnerabile, cu îndrumare medicală.

Natura, inclusă în mesajul despre medicină preventivă

Unul dintre mesajele recente ale pelerinajului vizează expunerea la natură. Cezar Elisei vorbește despre natură nu ca despre un simplu decor, ci ca despre mediul în care organismul uman își poate regăsi mai ușor echilibrul. În logica medicinei preventive, timpul petrecut în aer liber poate deveni un gest simplu, dar important: lumină naturală dimineața, plimbări fără telefon, prezență în parcuri, păduri sau lângă apă și, atunci când este posibil, contact direct cu pământul. El leagă această idee de ritmul somn-veghe, respirație, reducerea tensiunii interioare și diminuarea suprastimulării produse de zgomot, tehnologie și ritmul urban accelerat.

Drumul spre București continuă

Pelerinajul lui Cezar Elisei are și o dimensiune simbolică. Fiecare etapă parcursă pe jos vorbește despre răbdare, limită, efort și sens. În zilele de traseu, ieșeanul a abordat teme precum obezitatea, somnul profund, postul săptămânal, mișcarea și contactul cu natura. Zilnic, experiența drumului este legată de câte o temă de sănătate care poate fi susținută prin schimbări de stil de viață, post practicat responsabil și mișcare constantă. Ajuns în a 25-a zi, după sute de kilometri parcurși, Cezar Elisei continuă drumul spre București. Mesajul său rămâne același: medicina preventivă începe înainte de boală, iar sănătatea se construiește prin gesturi simple, repetate zilnic. Clara DIMA