Ieșeanul Cristian Mungiu duce din nou România în cursa pentru Palme d’Or. „Fjord” intră în competiția mare de la Cannes 2026

Cristian Mungiu revine spectaculos la Cannes, iar vestea are greutatea unui eveniment major pentru cinemaul românesc. „Fjord” a fost anunțat, joi, printre titlurile din competiția principală a ediției cu numărul 79 a Festivalului de la Cannes, ceea ce îl readuce pe regizorul român în bătălia pentru Palme d’Or, la aproape două decenii după triumful istoric din 2007 cu „4 luni, 3 săptămâni și 2 zile”. Presa internațională de specialitate a inclus deja filmul lui Mungiu în lineup-ul marelui festival, confirmând una dintre cele mai așteptate reveniri ale anului.

Pentru publicul din România, miza este și una simbolică. Cristian Mungiu, născut la Iași, este unul dintre autorii care au dat greutate internațională Noului Val românesc, iar selecția lui la Cannes nu este doar o performanță personală, ci și o reconfirmare a faptului că cinemaul românesc poate juca la cel mai înalt nivel. Pagina oficială a Festivalului de la Cannes amintește că Mungiu a câștigat Palme d’Or și are o relație artistică solidă cu festivalul.

„Fjord” marchează și o schimbare importantă în cariera regizorului. Este debutul său în limba engleză, un film cu anvergură internațională, în care joacă Sebastian Stan și Renate Reinsve. Proiectul a fost intens urmărit încă din 2025, când publicațiile de industrie au scris despre vânzările internaționale și despre faptul că Mungiu pregătește o dramă de familie cu miză morală și socială, în linia temelor care l-au consacrat.

Povestea din „Fjord” este construită în jurul unei familii de origine română stabilite într-o comunitate izolată din Norvegia, iar tensiunea crește din ciocnirea dintre valori, norme sociale și percepții culturale diferite. Primele informații despre film indică o dramă despre intimitate, suspiciune, educație, limitele toleranței și presiunea comunității asupra familiei. Chiar și din această schiță narativă, filmul pare să păstreze ADN-ul artistic al lui Mungiu: conflict moral, atmosferă apăsătoare și o radiografie rece a lumii contemporane.

Selecția de la Cannes 2026 este, de altfel, una extrem de puternică. Potrivit relatărilor din presa internațională, Thierry Frémaux a prezentat joi „95% din selecție”, semn că unele titluri ar putea fi adăugate în următoarele săptămâni. În același anunț au fost menționate și filme semnate de autori grei ai cinematografiei mondiale, ceea ce face ca prezența lui Mungiu în competiția mare să cântărească și mai mult.

Ediția din 2026 a Festivalului de la Cannes se va desfășura între 12 și 23 mai. Juriul competiției va fi prezidat de regizorul sud-coreean Park Chan-wook, filmul de deschidere va fi „The Electric Kiss” de Pierre Salvadori, iar Barbra Streisand și Peter Jackson vor primi Palme d’Or onorific. În acest decor de gală, „Fjord” intră direct în zona de maximă vizibilitate a cinemaului mondial.

Pentru România, selecția lui Cristian Mungiu în competiția principală înseamnă mai mult decât o simplă nominalizare de festival. Înseamnă revenirea unui cineast major în locul unde a scris istorie și, în același timp, readuce numele României în conversația mare despre cinemaul de autor. Iar pentru Iași, orașul în care s-a născut Mungiu, vestea are și valoarea unei confirmări de prestigiu: unul dintre cei mai importanți autori europeni ai momentului intră din nou în cursa pentru cel mai râvnit trofeu de pe Croazetă. Clara DIMA