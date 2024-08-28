Ieșenii iau cu asalt cabinetele psihologilor, din pricina copiilor

* „Un copil care stă câteva ore pe telefon, în loc să interacționeze cu alte persoane, va ajunge să fie foarte emotiv, închis, să nu poate comunica, să nu poată să își transmită trăirile. Practic, condamnăm acel copil la singurătate. Astfel, copilul poate avea simptome care să ne ducă cu gândul la autism. Este important ca părinții să conștientizeze aceste lucruri și să revină la obiceiuri mai sănătoase, să acorde copilului atenția cuvenită”, transmit psihologii

Telefoanele mobile nu mai sunt, de foarte mult timp, doar un simplu mijloc de comunicare. Ele au devenit principala metodă de petrecere a timpului liber pentru foarte mulți oameni, iar psihologii ieșeni vorbesc despre un fenonem îngrijorător, care este tot mai prezent în rândul copiilor.

Conform specialiștilor, foarte mulți părinți obișnuiesc să își „uite” copiii în fața ecranelor luminoase ore în șir, iar acest lucru este extrem de dăunător, din mai multe puncte de vedere. Andreea Coman, psiholog clinician, a dezvăluit că, în Iași, s-a confruntat chiar și cu părinți care au crezut că cei mici suferă de autism din această cauză. „Avem foarte multe cazuri de părinți care ajung să ne solicite ajutorul deoarece copiii lor nu comunică, nu vorbesc. Am avut și o mămică, ne-a sunat disperată și ne-a spus că fetița ei are autism, că nu vorbește, nu se joaca împreună cu alți copii. Bineînțeles, am consultat copilul, care este perfect normal. Doar că am aflat că fetița respectivă petrece, zilnic, peste patru ore pe telefonul mobil. În general se uită la filmulețe pentru copii, pe YouTube sau pe alte platforme. Astfel, ea nu a fost învățată să comunice, să se joace, să relaționeze. De aici și îngrijorarea mamei, care nu înțelegea cu ce a greșit”, a povestit psihologul Andreea Coman.

Și conținutul dedicat copiilor poate fi periculos

Conform psihologilor, chiar și conținutul dedicat copiilor poate fi extrem de periculos. Specialiștii susțin că părinții trebuie să fie ghidați de fraza „orice exces dăunează” și să fie foarte atenți la obiceiurile celor mici. „În primul rând, orice exces strică. Nu contează ce urmărește copilul pe internet. Chiar dacă se uită la desene animate cinci ore pe zi, tot nu este bine. Chiar dacă este un conținut adaptat pentru minori, acesta nu ne garantează că îi ajută pe copii să comunice. Copiii din ziua de astăzi sunt, de multe ori, crescuți de telefoane și de televizoare. Un copil care stă câteva ore pe telefon, în loc să interacționeze cu alte persoane, va ajunge să fie foarte emotiv, închis, să nu poate comunica, să nu poată să își transmită trăirile. Practic, condamnăm acel copil la singurătate. Astfel, copilul poate avea simptome care să ne ducă cu gândul la autism. Este important ca părinții să conștientizeze aceste lucruri și să revină la obiceiuri mai sănătoase, să acorde copilului atenția cuvenită și să aibă, împreună, activități prin care acesta să se dezvolte armonios”, a încheiat psihologul. Cristian ANDREI