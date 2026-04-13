Ieșenii sunt așteptați la Garden Fest, sărbătoarea grădinii și a naturii



Iașul găzduiește, pe 18 și 19 aprilie, cea de-a treia ediție a Garden Fest by USV Iași, eveniment care transformă USV Arena într-un punct de întâlnire pentru specialiști în horticultură, pasionați de grădinărit, iubitori ai naturii și familii interesate de un stil de viață sustenabil. Cu ateliere interactive, demonstrații practice, expoziții de plante și soluții pentru amenajarea spațiilor verzi, manifestarea își propune să consolideze Iașul pe harta evenimentelor dedicate sustenabilității urbane și educației pentru natură.

Evenimentul își propune să aducă, timp de două zile, în prim-plan, unele dintre cele mai actuale teme legate de horticultură, peisagistică, grădinărit și sustenabilitate. Evenimentul va avea loc pe 18 și 19 aprilie, la USV Arena Iași, spațiu care va reuni specialiști din domeniu, profesioniști preocupați de amenajarea și întreținerea spațiilor verzi, dar și public larg, atras de ideea unui stil de viață mai apropiat de natură.

Organizatorii anunță un program construit astfel încât să răspundă atât interesului practic, cât și celui educativ. Vizitatorii vor putea participa la demonstrații și ateliere interactive, vor descoperi expoziții de plante, precum și soluții inovatoare pentru grădină și spații verzi, într-un context în care interesul pentru orașe mai verzi și pentru amenajări sustenabile crește de la an la an.

Garden Fest se adresează unui public divers. De la profesioniști din domeniul horticulturii și peisagisticii până la familii cu copii, tineri interesați de protecția mediului sau oameni care caută inspirație pentru propriile grădini și balcoane, evenimentul propune activități educative pentru toate vârstele și creează cadrul potrivit pentru întâlniri, schimburi de idei și noi colaborări.

Unul dintre punctele forte ale ediției din acest an îl reprezintă tocmai această dimensiune de platformă de dialog și networking. Într-un moment în care dezvoltarea urbană pune tot mai multă presiune pe calitatea spațiilor verzi, Garden Fest își asumă misiunea de a aduce împreună oameni care pot contribui la transformarea orașului într-un loc mai sănătos, mai armonios și mai prietenos cu mediul.

Prin conceptul său, evenimentul depășește ideea unei simple expoziții. Garden Fest își propune să devină o platformă de referință pentru horticultură, peisagistică și sustenabilitate, promovând apropierea de natură și încurajând dezvoltarea echilibrată a spațiilor verzi urbane. Într-un oraș aflat în continuă schimbare, astfel de inițiative capătă o miză tot mai mare, pentru că vorbesc nu doar despre frumusețe, ci și despre calitatea vieții. Clara DIMA