Ieșenii sunt chemați să caute salamandre și broaște rare în pădurea Bârnova

* pasionații de natură sunt invitați sâmbătă, 25 aprilie, la o ieșire de teren organizată împreună cu biologii de la Grupul Herpetologic Moldavica * evenimentul face parte din Amphibia Quest Iași 2026 și urmărește colectarea de observații utile pentru cartarea amfibienilor și a habitatelor lor

Pădurea Bârnova găzduiește la sfârșitul acestei săptămâni o nouă ieșire dedicată uneia dintre cele mai vulnerabile grupe de vertebrate din fauna locală. Amphibia Quest Iași 2026, organizată alături de biologii de la Grupul Herpetologic Moldavica, îi invită pe ieșeni să participe la o acțiune de citizen science, adică știință făcută și cu ajutorul oamenilor obișnuiți, prin observații în teren.

Întâlnirea are loc sâmbătă, 25 aprilie, la ora 9:00, în Gara Bârnova, iar organizatorii le recomandă participanților să aibă instalată aplicația iNaturalist, astfel încât observațiile făcute pe traseu să poată fi încărcate într-o bază de date utilă cercetării.

Inițiatorul și punctul de contact al proiectului, Antonio Doncea, explică de ce miza unei astfel de ieșiri depășește simpla curiozitate de weekend: „Dintre cele cinci clase de vertebrate, amfibienii sunt considerați cei mai amenințați, estimându-se că până la 40% dintre specii se află în pericol de extincție. Principalele cauze sunt pierderea și degradarea habitatelor (în special zonele umede), precum și răspândirea unor boli emergente, precum infecțiile cu fungi din genul Batrachochytrium (chitridiomicoza)”.

Broaștele, indicatori ai mediului curat

Amfibienii sunt printre cele mai sensibile viețuitoare la degradarea mediului. Având pielea fină, prin care pot respira, ei sunt mai vulnerabili la poluare decât multe alte specii, pentru că prin aceasta ajung în organism nu doar oxigenul, ci și substanțele toxice din mediu. În plus, ciclul lor de viață depinde atât de habitate acvatice, cât și de habitate terestre, iar distrugerea unuia dintre aceste două medii le poate pune direct în pericol supraviețuirea.

Tocmai de aceea, oamenii de știință îi consideră bioindicatori: prezența lor arată că un ecosistem păstrează încă o calitate rezonabilă a mediului. Iar acest lucru privește direct și comunitățile umane, într-un context în care poluarea și seceta îi afectează tot mai mult și pe oameni.

„Deși în România au fost realizate numeroase studii privind distribuția și ecologia amfibienilor, există încă multe lacune în cunoaștere. Un program de monitorizare sistematică este esențial pentru a înțelege dinamica populațiilor locale, pentru a identifica tendințele acestora și pentru a evalua presiunile și amenințările cu care se confruntă”, spun biologii ieșeni.

În prezent, în județul Iași sunt confirmate 12 specii de amfibieni, la care se adaugă Salamandra salamandra, cu statut incert în zonă. „AmphibiaQuestIași își propune să contribuie la acest demers prin cartarea habitatelor și colectarea de observații din teren, creând o bază de date deschisă și actualizată despre amfibienii din județul Iași. Zona de interes principală este județul Iași, cu un accent deosebit pe regiunea Bârnova, utilizată ca spațiu experimental pentru monitorizare”.

Ieșirea de sâmbătă este axată pe amfibieni, dar organizatorii spun că pot fi observate și alte specii interesante din herpetofauna zonei, inclusiv vipera nikolskii, întâlnită și anul trecut în aceeași regiune. Participanții vor învăța cum să nu pună în pericol viețuitoarele pădurii și cum să nu se expună nici ei riscului, întrucât accidentele apar aproape întotdeauna atunci când omul încearcă să facă rău șarpelui care se apără. „Contribuția comunității este esențială — fiecare observație adăugată ajută la completarea imaginii de ansamblu și la protejarea acestor specii vulnerabile”, mai spun organizatorii.

Teona SOARE