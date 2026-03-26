Ieșenii sunt chemați să doneze pentru câinii din Adăpostul Municipal

* publicul este invitat sâmbătă, 4 aprilie, la o campanie specială dedicată animalelor fără stăpân * „Tramvaiul Responsabilității” pleacă de la depou și va ajunge în mai multe ronduri importante din oraș, unde ieșenii pot dona hrană, pături și alte produse necesare pentru câinii din Adăpostul Municipal de Câini

Sâmbătă, 4 aprilie, un tramvai cu o misiune aparte va traversa Iașul pentru a strânge ajutoare destinate animalelor fără stăpân. Campania „De la depou, la padoc” își propune să umple cămara cățeilor de la Adăpostul Municipal, iar organizatorii îi invită pe locuitorii orașului să contribuie cu hrană, pături și diverse consumabile utile pentru îngrijirea animalelor.

„Tramvaiul Responsabilității”, gazda acestei inițiative, va opri în mai multe zone din Iași, pentru ca donațiile să poată fi făcute cât mai ușor, aproape de cartierele oamenilor. Traseul anunțat pentru ziua de sâmbătă începe la ora 11:00, în rondul Târgu Cucu, unde tramvaiul va staționa 30 de minute. Apoi, campania continuă la ora 12:00 în rondul Copou, la 13:00 în rondul Dancu, la 13:30 în rondul Tătărași Nord, la 14:15 în rondul Dacia, la 15:00 în rondul Canta și la 16:00 în rondul Tehnopolis. În toate aceste puncte, staționarea va fi de 15 minute, cu excepția primei opriri.

Mesajul campaniei este simplu și direct: fiecare pungă de hrană contează. Organizatorii spun că orice donație poate face o diferență reală pentru câinii aflați în grija adăpostului, de la hrană uscată sau umedă până la pături, textile ori alte produse de care animalele au nevoie zi de zi.

Inițiativa are și o puternică dimensiune comunitară. Dincolo de sprijinul concret oferit adăpostului, evenimentul mizează pe solidaritatea ieșenilor și pe ideea că orașul poate răspunde împreună atunci când este vorba despre animale vulnerabile. Prin această acțiune, campania transformă un mijloc de transport cunoscut de toți într-un punct mobil de colectare și într-un simbol al responsabilității față de comunitate.

Evenimentul este organizat cu implicarea Companiei de Transport Public Iași, a Tramclub Iași, a Asociației „Sf. Mucenic Trifon – Ocrotitorul Animalelor” și a partenerilor implicați în sprijinirea animalelor fără stăpân. Pentru ieșenii care vor să ajute, gestul este unul simplu: să vină sâmbătă în rondul cel mai apropiat și să lase o donație pentru câinii din adăpost.

Campania vine și cu un apel emoțional către locuitorii orașului: Iașul are ocazia să arate, încă o dată, că are suflet mare. Pentru câinii care depind de grija oamenilor, o donație aparent mică poate însemna hrană pentru mai multe zile, mai mult confort și o șansă în plus la o viață mai bună.

Dan DIMA