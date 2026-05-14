Imperiul „tratamentelor-minune” s-a prăbușit! Percheziții la Iași

* Rețea internațională acuzată că a înșelat bolnavi disperați cu sute de milioane de euro, destructurată după una dintre cele mai mari operațiuni DIICOT din ultimii ani

Ani întregi, mii de oameni bolnavi din România și din alte state europene au fost bombardați online cu promisiuni spectaculoase de vindecare. Reclame agresive, mărturii emoționante, imagini cu „medici specialiști” și produse prezentate drept soluții miraculoase pentru cancer, diabet, boli cardiovasculare, afecțiuni articulare sau alte probleme grave de sănătate au circulat masiv pe internet și pe rețelele sociale.

În spatele acestei aparente industrii a sănătății s-ar fi aflat însă, potrivit procurorilor DIICOT, una dintre cele mai sofisticate rețele de criminalitate organizată destructurate în ultimii ani, o grupare care ar fi construit un adevărat mecanism internațional de manipulare și fraudă, bazat pe exploatarea vulnerabilității oamenilor bolnavi.

Grup infracțional format din cetățeni români, moldoveni, ucraineni, ruși, bulgari și polonezi

Operațiunea desfășurată simultan în România și în mai multe state europene, cu sprijinul EUROPOL și EUROJUST, a scos la iveală dimensiunea impresionantă a unei afaceri care ar fi generat prejudicii estimate la sute de milioane de euro.

Potrivit anchetatorilor, gruparea ar fi funcționat încă din 2019 și ar fi reunit cetățeni români, moldoveni, ucraineni, ruși, bulgari și polonezi, organizați pe mai multe paliere operaționale, după un model apropiat de cel al unei corporații internaționale.

Schema era extrem de bine pusă la punct. Liderii ar fi înființat societăți comerciale aparent legale, cu sedii și conturi bancare prin care erau comercializate sute de produse promovate drept suplimente alimentare sau alternative la medicamente. În realitate, multe dintre aceste produse nu ar fi avut efecte terapeutice demonstrate și, susțin anchetatorii, aveau compoziții similare indiferent de boala pe care pretindeau că o tratează.

Produsele erau promovate agresiv pe internet prin sute de site-uri și conturi false create special pentru a inspira încredere. Potrivit procurorilor, membrii rețelei ar fi folosit fără drept numele și imaginea unor medici reali, ar fi inventat specialiști fictivi și ar fi creat mărturii false ale unor presupuse persoane vindecate.

Mai mult, o parte dintre operatorii call-center implicați în schemă s-ar fi prezentat chiar drept medici sau consultanți medicali pentru a convinge victimele să cumpere produsele.

Rețeaua a schimbat constant denumirile comerciale ale suplimentelor

Anchetatorii spun că gruparea ar fi speculat exact disperarea persoanelor bolnave și dorința acestora de a găsi rapid o soluție salvatoare. În unele cazuri, victimele ar fi renunțat inclusiv la tratamentele prescrise de medicii adevărați, convinse că produsele promovate online le pot vindeca.

Pentru a evita acumularea reclamațiilor și asocierea produselor cu recenzii negative, rețeaua ar fi schimbat constant denumirile comerciale ale suplimentelor. Potrivit DIICOT, lista produselor comercializate ar depăși 400 de denumiri diferite.

Ancheta a scos la iveală și dimensiunea financiară uriașă a operațiunii. Procurorii estimează prejudicii de peste 577 de milioane de lei și peste 125 de milioane de euro, la care se adaugă sume importante în alte monede europene. În paralel, gruparea este acuzată și de evaziune fiscală, prejudiciul adus bugetului statului român fiind estimat la peste 32 de milioane de lei.

Perchezițiile desfășurate în România au dus la descoperirea a aproximativ 250.000 de cutii și flacoane cu produse promovate fraudulos drept suplimente alimentare sau alternative la medicamente. Potrivit anchetatorilor, aceste produse urmau să fie livrate în România și în alte state europene.

La un preț mediu de aproximativ 35 de euro pentru fiecare produs, marfa ridicată ar fi putut genera un prejudiciu suplimentar estimat la peste 8,6 milioane de euro.

Polițiștiii au ridicat, de asemenea, laptopuri, servere, medii de stocare și documente relevante pentru anchetă, iar autoritățile au blocat 196 de site-uri utilizate pentru promovarea și vânzarea produselor.

Percheziții și la Iași

Operațiunea a avut o amploare internațională impresionantă. În România au fost efectuate 41 de percheziții în Iași, București, Ilfov, Timiș, Hunedoara, Caraș-Severin și Covasna, în timp ce alte peste 100 de percheziții au avut loc simultan în mai multe state europene.

Ancheta a implicat autorități judiciare din România, Ungaria, Republica Moldova, Polonia și Bulgaria, fiind emise ordine europene de anchetă și cereri de asistență judiciară în alte 12 state.

Șase persoane au fost arestate preventiv în România pentru 30 de zile, iar în Polonia alte trei persoane au fost reținute, autoritățile instituind sechestre asupra unor sume importante de bani și asupra unor proprietăți valoroase. În Bulgaria ar fi fost identificat inclusiv depozitul central al rețelei, unde au fost descoperite cantități impresionante de produse.

Ancheta scoate la lumină nu doar dimensiunea unei fraude financiare uriașe, ci și felul în care vulnerabilitatea oamenilor bolnavi poate deveni ținta unei industrii sofisticate a manipulării online.

În spatele reclamelor care promiteau vindecări spectaculoase, procurorii descriu un mecanism construit pentru a transforma speranța și suferința în profit. Iar amploarea europeană a dosarului arată că fenomenul pseudo-tratamentelor promovate agresiv pe internet a devenit una dintre cele mai periculoase forme moderne de criminalitate economică și digitală.

Andrei TURCU