Școlile din județul Iași intră într-o nouă minivacanță. Vineri, 5 iunie 2026, nu se fac cursuri în unitățile de învățământ preuniversitar, cu ocazia Zilei Învățătorului. Ziua liberă îi vizează pe elevi, profesori și personalul din școli, iar în județ impactul se vede la nivelul celor aproape 9.500 de norme didactice raportate de Inspectoratul Școlar.

Ziua liberă vine într-o săptămână deja scurtată. Luni, 1 iunie, elevii și angajații din școli au avut liber de Ziua Copilului, zi care în 2026 a coincis și cu a doua zi de Rusalii. Practic, în prima săptămână din iunie, elevii au mers la școală doar marți, miercuri și joi.

De ce este liber pe 5 iunie

Ziua Învățătorului este marcată anual în România pe 5 iunie. Data este legată de nașterea lui Gheorghe Lazăr, considerat unul dintre întemeietorii învățământului modern în limba română. Dincolo de semnificația simbolică, această zi este prevăzută ca zi liberă pentru elevi și personalul din învățământul preuniversitar, în baza contractului colectiv de muncă din educație.

Astfel, pe 5 iunie nu se fac ore în grădinițe, școli și licee, iar cursurile nu se recuperează. Măsura se aplică la nivel național și îi vizează pe elevi, cadre didactice, personal didactic auxiliar și personal nedidactic.

În județul Iași, rețeaua școlară este una dintre cele mai mari din țară, iar o zi fără cursuri se simte imediat în programul familiilor. Pentru părinții cu copii mici, ziua liberă înseamnă reorganizarea programului de lucru sau găsirea unor soluții de supraveghere. Pentru elevi, este una dintre ultimele pauze înainte de vacanța de vară și de examenele naționale.

Ultima zi de școală pentru elevii din anii terminali

Minivacanța vine într-un moment important al calendarului școlar. Pentru elevii de clasa a XII-a, ultima zi de cursuri era prevăzută pe 5 iunie, însă, fiind zi liberă, ultima zi efectivă de școală devine joi, 4 iunie. Pentru elevii de clasa a VIII-a, cursurile se încheie pe 12 iunie, înaintea Evaluării Naționale.

Pentru restul elevilor, anul școlar 2025–2026 se încheie pe 19 iunie. Asta înseamnă că ziua liberă de 5 iunie marchează intrarea în ultima parte a anului școlar, o perioadă în care se încheie situațiile, se pregătesc serbările, se fac recapitulări și se apropie vacanța de vară.

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