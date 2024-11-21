Incendiu la o fabrică de textile din Vaslui - Care ar fi cauza deflagrației

Un incendiu a izbucnit, joi dimineaţă, la o fabrică de produse textile situată la ieşirea din municipiul reşedinţă, au informat reprezentanţii Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă (ISU) Vaslui.

În momentul izbucnirii incendiului în interiorul fabricii nu se aflau persoane, focul fiind observat de angajaţii care mergeau la muncă.

"La faţa locului au intervenit patru autospeciale de stingere şi o ambulanţă aparţinând Serviciului de Ambulanţă Judeţean Vaslui. La sosirea echipajelor de pompieri, în interior s-a constatat degajare mare de fum. Au ars aproximativ 60 de metri pătraţi de birouri şi o hală şi s-au degradat mai multe produse textile", a declarat, pentru AGERPRES, purtătorul de cuvânt al ISU Vaslui, Marius Stanciu.

Potrivit reprezentanţilor ISU Vaslui, incendiul s-a produs, cel mai probabil, din cauza unei imprimante lăsate în priză peste noapte.