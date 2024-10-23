Încep lucrările de reparații capitale la Pasajul Alexandru cel Bun!

* „Dată fiind importanța strategică a pasajului Alexandru cel Bun pentru traficul rutier și circulația tramvaielor, reprezentanții municipalității au avut mai multe consultări cu proiectantul (SC Pod – Proiect SRL) în vederea etapizării lucrărilor astfel încât acestea să nu ducă la blocarea completă a circulației și la izolarea cartierelor Alexandru cel Bun și Dacia”, a transmis municipalitatea

Încă din 2020, municipalitatea ieşeană îşi propusese refacerea pasarelei Alexandru cel Bun, numai că, procedural, lucrurile s-au mişcat extrem de greu. Pasajul, care face legătura între cartierul Alexandru cel Bun de zona Gară - Podu de Piatră, a fost construit pe baza unui proiect tehnic întocmit de Institutul de Cercetări și Proiectări Moldova (ICPROM) şi realizat între anii 1977-1980 de Grupul de Șantiere Drumuri și Poduri (GSDP) Iași. De atunci, pasarela nu a mai fost reabilitată, iar în prezent se prezintă într-o stare deplorabilă, cu multe porţiuni în care armătura metalică este la vedere după ce tencuială care o îmbrăca a cedat.

Primăria Municipiului Iași a anunțat începerea, în perioada următoare, a lucrărilor de reparații capitale la pasajul Alexandru cel Bun, în cadrul unui contract semnat cu asocierea Geiger Transilvania – Zublin România pentru o sumă de 69,5 milioane lei fără TVA. „Dată fiind importanța strategică a pasajului Alexandru cel Bun pentru traficul rutier și circulația tramvaielor, reprezentanții municipalității au avut mai multe consultări cu proiectantul (SC Pod – Proiect SRL) în vederea etapizării lucrărilor astfel încât acestea să nu ducă la blocarea completă circulației și la izolarea cartierelor Alexandru cel Bun și Dacia. Primăria Municipiului Iași și asocierea menționată vor conveni asupra unui grafic de executare a lucrărilor astfel încât acestea să nu ducă la restricționarea completă a circulației în zonă, după care va fi emis ordinul de începere a intervențiilor”, a transmis municipalitatea.

Totodată, printr-un comunicat de presă transmis ieri, reprezentanții Primăriei au precizat că, „potrivit expertizelor tehnice realizate, Pasajul Alexandru cel Bun nu prezintă deteriorări structurale și nu există niciun risc pentru siguranța circulației”.

Lucrările vor include reabilitarea pasajului și consolidarea zidurilor de sprijin din rampele de acces. În momentul în care vor fi demarate, lucrările de reparații vor fi împărțite în două etape: în prima etapă vor fi făcute intervenții asupra părților structurale îngropate, care nu vor afecta circulația, iar în a doua se va lucra la suprastructură, calea de rulare a tramvaielor și carosabil.

Pasajul a fost construit în perioada 1977 - 1980 de Grupul de Șantiere Drumuri și Poduri Iași, în baza unui proiect tehnic întocmit de Institutul de Cercetări și Proiectări Moldova Iași.

Pasajul are o lungime de 521,85 metri. Carosabilul are o suprafață de 8.767,80 metri pătrați, iar trotuarele de 2.435,40 metri pătrați. Radu MARIN