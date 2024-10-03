Începe Festivalul Internațional de Teatru pentru Publicul Tânăr Iași

La Iași va începe joi, 3 octombrie, Festivalul Internațional de Teatru pentru Publicul Tânăr Iași (FITPTI), manifestare ajunsă la cea de-a ediția a XVII-a ediție. Evenimentul promite o experiență artistică completă și accesibilă tuturor categoriilor de public, care se vor bucura de spectacole până pe 10 octombrie. Pe afiș sunt incluse producții teatrale pentru diverse vârste și categorii sociale, fiind un exemplu de incluziune culturală și diversitate artistică.

Accesibilizare pentru persoanele cu deficiențe de auz

Pentru prima dată în cadrul festivalului, organizatorii asigură traducere în limbaj mimico-gestual la anumite spectacole, permițând persoanelor cu deficiențe de auz să participe la evenimentele teatrale. Printre producțiile accesibilizate se numără și reprezentația inovatoare a piesei „20.000 de leghe sub mări” de Jules Verne, un spectacol itinerant ce va aduce o nouă perspectivă scenică. De asemenea, comedia „Schimbăm perdele”, ce va avea loc în Grădina Botanică, va beneficia de o formă similară de accesibilizare.

Spectacole pentru copii spitalizați

Continuând tradiția anilor anteriori, artiștii festivalului vor aduce zâmbete pe chipurile copiilor internați la Spitalul pentru Copii „Sf. Maria” Secția Oncologie, printr-o reprezentație specială a spectacolului „Dansatorii”. Acest muzical prezentat de Ahau Marionetas din Madeira le va oferi micuților pacienți o scurtă evadare din realitatea dificilă a problemelor de sănătate, prin magia păpușilor animate.

Spații neconvenționale pentru spectacole de neuitat

FITPTI 2024 se va desfășura în peste 25 de locații din oraș, incluzând atât spații clasice, cât și locuri mai puțin obișnuite, precum cafenele (JassyRo, NegruZi, Fika), Grădina Botanică, străzi, parcuri, malluri, Gara Iași Nord, galerii de artă și Casa Muzeelor. Un traseu turistic special, denumit „Iași. Povești teatrale”, va ghida participanții prin locuri legate de istoria teatrală a orașului, cu povești despre personalități marcante precum Caragiale, Asachi, Alecsandri și Goldfaden.

Succes neașteptat la vânzarea biletelor

Interesul publicului pentru FITPTI 2024 a depășit toate așteptările, multe spectacole fiind deja sold out. Primul spectacol epuizat a fost „Ierbar”, regizat de Radu Afrim, iar multe alte producții se apropie de epuizarea biletelor. Printre acestea se numără și spectacole remarcabile precum „Hello Ceaușescu!” (Teatrul de Comedie București), Concert‵n 2 cu Ada Milea & Bobo Burlăceanu, inspirat din „Amintirile” lui Ion Creangă și „Chirițele” lui Alecsandri, precum și producții de impact social, cum ar fi „Limite” (Centrul de Teatru Educațional Replika), care abordează provocările din învățământul românesc actual.

„Un eveniment cu priză la public e unul care anticipează așteptările, care conturează un program ofertant și surprinzător. Curatorul își asumă rezolvarea conceptuală pornind de la care structurează agenda festivalieră în acord cu perspectiva lui de expert, dar așezându-se și în papucii spectatorilor pe care îi așteaptă în săli și în orice alt perimetru inclus printre locații. Valoarea unui spectacol ce se încadrează în temă trebuie să fie dublată de un interes pe care să-l însuflețească, cu alte cuvinte să atragă. Să stârnească o curiozitate a potențialilor participanți”, spune curatorul festivalului, teatrologul Oltița Cîntec, directorul interimar al Teatrului „Luceafărul”. FITPTI 2024 continuă să fie un pol de diversitate culturală și incluziune, oferind publicului din Iași și din întreaga țară oportunitatea de a descoperi arta teatrală în toate formele sale, într-un mod accesibil și captivant.

Maura ANGHEL