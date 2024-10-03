Începe procesului ospătarului-hacker din Hârlău

* în şase luni, el a intrat ilegal, de 133 ori, în programul de contabilitate al restaurantului, însuşindu-şi, în total, 113.000 lei

Şapte ani le-au trebuit procurorilor DIICOT pentru a strânge suficiente probe şi a întocmi rechizitoriul împotriva unui ospătar hacker. Individul, pe nume Andrei Gabriel O. a fost angajat al unui restaurant din Hârlău şi, în doar şase luni, şi-a adus patronii în pragul falimentului, prejudiciul dovedit ridicându-se la 113.000 lei.

Toată povestea a început în vara lui 2016, când Andrei Gabriel a reuşit să spargă contul de utilizator al programului informatic folosit de contabila restaurantului. Apoi, în seara de 7 septembrie a acelui an, a făcut primul test. A intrat în program, a şters câteva note de plată din cursul acelei zile, banii i-a băgat în buzunar şi a plecat liniştit acasă.

Văzând că nimeni n-a sesizat delapidarea, ospătarul hacker a continuat să acţioneze. S-au dovedit 133 de accesări ilegale, până pe 12 martie a.c., când „gaura” devenise prea vizibilă, restaurantul ajungând în insolvenţă. Abia atunci patronii au intrat la bănuieli şi a sesizat poliţia.

Cazul a fost preluat imediat de către DIICOT, investigatorii având ceva treabă până să adune probele necesare. Rechizitoriul a fost finalizat pe 3 iunie a.c. şi a stat în camera preliminară până alaltăieri, când judecătorul de aici a concluzionat că administrarea probelor şi efectuarea actelor de urmărire penală au fost făcute conform legii şi a dispus începerea judecăţii. Urmează a se stabili primul termen al procesului. Claudiu CONSTANTIN