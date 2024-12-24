Incident bizar în Bacău! O femeie a furat seiful cu jumătate de milion de euro din casa părinților. Polițiștii o caută

Un incident bizar a tulburat liniștea unei localități din județul Bacău chiar în ajun de Crăciun.

Poliția a intrat în alertă după ce a fost sesizată că o femeie ar fi furat de la familia sa din localitatea Horgești un seif cu 400.000 de euro. Furtul a avut loc în casa părinților femeii.

După lovitură, aceasta a dispărut, spun surse judiciare.

Părinții victimei sunt în stare de șoc și au făcut apel la autorități pentru a le găsi fiica și banii furați.

Polițiștii o caută pe femeie

Potrivit primelor informații, furtul ar fi avut loc într-un moment de neatenție, iar suspecta ar fi planificat întreaga operațiune cu meticulozitate.

"Nu ne putem explica felul cum a fost posibil acest lucru, mai ales că era sărbătoare și ne pregăteam să petrecem Crăciunul în familie," s-au confesat părinții păgubiți apropiaților din anturajul lor.

"Poliția din județul Bacău a deschis o anchetă pentru a clarifica împrejurările furtului și a demarat operațiunile menite să ducă la găsirea suspectei.

Oamenii legii fac apel la oricine are informații despre locul în care se află aceasta să contacteze de urgență autoritățile.

Cazul neobișnuit îi va determina, probabil, pe oamenii legii să investigheze relațiile dintre membrii acestei familii, pentru a determina mobilul furtului.

Ancheta este în plină desfășurare, iar comunitatea din Horgești rămâne cu sufletul la gură, așteptând noi detalii despre acest caz"