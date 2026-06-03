India pune ochii pe Iași!

Iașul atrage atenția uneia dintre cele mai puternice economii ale lumii. Ambasadorul Indiei în România, Excelența Sa Manoj Kumar Mohapatra, a venit din nou la Iași pentru discuții cu prefectul Constantin Dolachi-Pelin și vicepreședintele Consiliului Județean, Marius Dangă, pe tema unor viitoare investiții în regiune.

Mesajul diplomatului indian a fost unul cât se poate de clar: companiile din India nu mai caută doar piețe de desfacere, ci vor să deschidă unități de producție în România pentru a accesa întreaga piață europeană.

Pe lista domeniilor vizate se află infrastructura rutieră și feroviară, energia regenerabilă, industria farmaceutică, automotive și producția de fertilizanți. India susține că experiența sa în proiecte uriașe de infrastructură și energie ar putea aduce investiții importante și costuri mai mici pentru companii și consumatori.

Oficialii ieșeni au prezentat oportunitățile din parcurile industriale de la Lețcani, Holboca și Pașcani, precum și avantajele pe care le vor aduce autostrăzile A7 și A8.

Mii de studenți indieni ar putea ajunge la Iași

Poate cea mai surprinzătoare oportunitate prezentată în cadrul întâlnirii vizează învățământul universitar.

Ambasadorul Indiei a atras atenția asupra unui contrast spectaculos: în Germania studiază aproximativ 60.000 de studenți indieni, în timp ce în România numărul acestora este sub 200.

În condițiile în care universitățile ieșene sunt recunoscute la nivel internațional pentru programele de medicină, inginerie și IT, autoritățile locale și Ambasada Indiei intenționează să faciliteze contacte directe între mediul academic românesc și cel indian.

Pentru universitățile din Iași, atragerea unui număr mare de studenți străini ar însemna venituri suplimentare importante și o creștere a vizibilității internaționale

La finalul întâlnirii, ambasadorul Indiei a lansat și un avertisment: competiția dintre statele europene pentru capitalul indian este acerbă, iar viteza cu care autoritățile răspund investitorilor poate face diferența între o investiție câștigată și una pierdută.

Pentru Iași, miza este uriașă: fabrici noi, investiții de milioane de euro și șansa de a deveni unul dintre principalele centre economice ale regiunii de est a Uniunii Europene. Carmen DEACONU, Cristian ANDREI