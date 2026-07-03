Informare presă, detalii tehnice

Ca răspuns la afirmațiile apărute în spațiul public privind presupusele defecțiuni ale instalațiilor de aer condiționat de pe tramvaiele Bozankaya, Compania de Transport Public Iași face următoarele precizări:

Afirmațiile conform cărora ar exista înghețarea condensului ca urmare a „răcirii forțate” sunt incorecte din punct de vedere tehnic, iar eventualele infiltrații de apă în salonul de călători au alte cauze.

1. Funcționarea software-ului și managementul termic

Sistemul de climatizare funcționează pe baza unui algoritm automatizat care menține constant o diferență optimă de temperatură între mediul exterior și salonul pasagerilor.

Acest decalaj controlat prin software are două roluri esențiale:

previne șocul termic pentru pasageri la urcarea și coborârea din vehicul; protejează echipamentele de suprasolicitare, împiedicând scăderea temperaturii vaporizatorului sub pragul de îngheț.

Prin urmare, sistemul nu realizează o „răcire forțată” care să ducă temperatura spre 0°C, ci funcționează în parametri tehnici de siguranță și eficiență.

2. Imposibilitatea fizică a înghețării condensului în regim normal de funcționare

În condiții normale de exploatare, fizica procesului de climatizare infirmă scenariul blocării instalației prin îngheț:

Pragul de îngheț: suprafața vaporizatorului nu atinge 0°C, temperatura pe circuitul de răcire având în mod normal valori cuprinse între 3–7°C. Debitul de aer: ventilatoarele asigură un flux constant de aer prin schimbătoarele de căldură, transferând eficient căldura din salon și evacuând umiditatea sub formă de condens. Senzori de protecție: echipamentele moderne sunt prevăzute cu senzori de îngheț, iar în cazul unor valori critice, sistemul oprește temporar compresorul până la normalizarea temperaturilor.

3. Situații excepționale care pot conduce la formarea de gheață

În cazuri izolate, pot apărea situații care favorizează formarea de gheață:

filtre de aer murdare, care reduc fluxul de aer; lipsa agentului frigorific (freon), cu impact asupra presiunii din sistem; vaporizator încărcat cu praf, care reduce schimbul termic; ventilator cu funcționare defectuoasă sau turație insuficientă.

Menționăm că aceste situații sunt puțin probabile, având în vedere respectarea programelor de mentenanță preventivă, care includ verificări și intervenții periodice.

4. Cauza reală a infiltrațiilor de apă în salon

Scurgerile de apă în salon nu sunt cauzate de înghețarea sistemului, ci de obturarea mecanică a traseelor de evacuare a condensului.

Pe parcursul exploatării, sistemul de ventilație poate aspira praf, polen, insecte și alte impurități. În contact cu umiditatea de pe vaporizator, acestea pot forma depuneri care conduc la înfundarea conductelor de drenaj. În aceste condiții, apa acumulată nu mai este evacuată corect la exterior și poate ajunge în interiorul salonului.

De asemenea, o altă cauză identificată în exploatare a fost poziționarea inițială a ștuțului de evacuare deasupra nivelului bazei colectorului, măsură adoptată inițial pentru prevenirea colmatării, dar care a putut permite, în anumite condiții de exploatare, revărsarea condensului. Această situație a fost remediată prin repoziționarea ștuțurilor la nivelul inferior al colectorului și prin introducerea unor verificări periodice suplimentare.

Rezumatul poziției oficiale:

În concluzie, instalațiile de aer condiționat de tip Bozankaya nu îngheață în condiții normale de funcționare, datorită modului de control automatizat și limitărilor tehnice ale sistemului de management termic.

Eventualele infiltrații de apă în salon sunt generate de probleme de mentenanță preventivă (curățarea filtrelor, desfundarea conductelor de drenaj, verificarea etanșeității sistemului de evacuare), și nu de o defecțiune de proiectare sau de funcționare a software-ului de climatizare.

Compania de Transport Public Iași tratează cu prioritate aceste aspecte și aplică în mod constant măsuri de întreținere și îmbunătățire a condițiilor de transport pentru pasageri.