INIMO 2026 începe sâmbătă. Smiley, The Urs şi Andrei Bănuţă, urcă pe scenă în prima seară!

Festivalul INIMO 2026 începe sâmbătă, în Piaţa Palatului Culturii, cu o seară dedicată muzicii şi faptelor bune. Prima zi de festival va aduce pe scenă artişti pentru toate vârstele, de la momente pregătite pentru copii până la concerte susţinute de unii dintre cei mai cunoscuţi artişti români.

Este un proiect mai mult decât necesar pentru copiii sărmani din Iaşi, Moldova şi întreaga Românie. E un eveniment în care fiecare dintre noi se poate implica pentru a aduce copiii la şcoală, pentru a ajuta copiii cu probleme de sănătate şi nu numai. Ne dorim să susţinem 16.176 copii”, a spus preotul Dan Damaschin, organizatorul INIMO.

Festivalul se bucură de susţinerea agenţilor economici locali şi naţionali, dar şi a Primăriei. „INIMO nu este doar un act de donaţie, este un adevărat festival cultural în care cei care vor veni se vor bucura de concerte de calitate, de prezenţa unor artişti recunoscuţi la nivel naţional. Nu vorbim de prozelitism, slujbe religioase, ci vorbim despre fapte bune. Sunt multe persoane care fapte bune, precum părintele Dan Damaschin, Casa Share, Gigi Becali, şi multe alte persoane care nu vor să fie văzute”, a spus primarul Iaşului, Mihai Chirica.

Programul celei de-a cincea ediţii a Festivalului Faptelor Bune începe sâmbătă de la ora 17:10, când pe scenă vor urca Coloricii. Vor urma Rareş Prisecariu şi Nectaria Bostan, Ciao Patricia, Vescan şi Rareş. De la ora 20:15 este programat concertul The Urs, iar de la 21:10 publicul îl va putea asculta pe Smiley.

Prima seară a festivalului se va încheia cu Andrei Bănuţă, care va urca pe scenă la ora 22:25.

Festivalul continuă şi duminică, cu noi concerte şi evenimente susţinute de Direcţia 5 şi Horia Brenciu.

INIMO 2026 îşi propune să transforme şi în acest an muzica şi spectacolul într-un sprijin concret pentru copiii aflaţi în nevoie. Organizatorii îi invită pe ieşeni şi pe cei care vor veni la Iaşi să se alăture evenimentului şi să contribuie, prin participarea lor, la campania faptelor bune. Laura RADU