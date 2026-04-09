ISU Iași, 24 de ore de foc: 115 intervenții, incendii, bombă descoperită

În doar 24 de ore, județul Iași a fost scena unei desfășurări impresionante de forțe. Salvatorii de la Inspectoratul pentru Situații de Urgență „Mihail Sturdza” Iași au dus o luptă contracronometru cu focul, riscurile și situațiile-limită, intervenind în nu mai puțin de 115 misiuni.

Este un bilanț care vorbește de la sine: o zi în care fiecare oră a însemnat o nouă provocare, o nouă intervenție și, de multe ori, o viață salvată la limită.

Dintre intervenții, 48 au fost situații de urgență, multe dintre ele incendii care puteau scăpa de sub control în orice moment.

În seara de 8 aprilie, liniștea din Golăiești a fost spulberată de flăcări izbucnite la coșul de fum al unei anexe gospodărești. Focul a mistuit aproximativ 20 de metri pătrați de structură din lemn, iar cauza probabilă este una clasică, dar periculoasă: coșul de fum necurățat.

În paralel, la Cotnari, pompierii s-au luptat cu un incendiu de vegetație care a cuprins aproximativ 2000 de metri pătrați. Flăcările, cel mai probabil provocate de foc deschis în spațiu necontrolat, au amenințat să se extindă rapid, într-un scenariu care putea deveni devastator.

Pe frontul medical, echipajele SMURD au intervenit în 30 de cazuri, acordând primul ajutor și transportând pacienți în stare critică către spitale.

Un moment de maximă tensiune a avut loc în localitatea Avântu, comuna Românești. Aici, echipa pirotehnică a descoperit și ridicat o bombă de aruncător calibru 120 mm, pe o suprafață de aproximativ 500 de metri pătrați.

Este genul de descoperire care îți dă fiori: un obiect exploziv rămas din alte vremuri, dar capabil oricând să producă o tragedie. Intervenția rapidă a specialiștilor a eliminat pericolul înainte ca acesta să devină realitate.

Intervenții la limită în oraș: pericole ascunse la tot pasul

În municipiul Iași, pompierii au fost chemați să intervină pentru îndepărtarea unor elemente de termoizolație aflate în pericol de prăbușire de pe fațada unui bloc – un risc invizibil, dar extrem de periculos pentru trecători.

Totodată, salvatorii au gestionat situații delicate, inclusiv transportul unor persoane supraponderale, intervenții care necesită resurse speciale și coordonare atentă.

Pe lângă intervențiile directe, echipele ISU au monitorizat 55 de situații: 40 transporturi de materiale periculoase, 14 situații de urgență aflate în evoluție, o alertă transmisă autorităților.

În paralel, inspectorii au desfășurat 12 misiuni preventive, încercând să reducă riscurile înainte ca acestea să devină tragedii. Andrei TURCU