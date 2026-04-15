Joia Albă și Paștele țiganilor

* în prima joi de după Înviere, când ecoul marii sărbători încă nu s-a stins, există locuri și oameni pentru care Paștele pare să mai dureze puțin * Joia Albă vine ca o prelungire a luminii, dar și ca o formă de dreptate simbolică pentru cei care, odinioară, nu puteau sărbători odată cu ceilalți * în vechiul grai popular i s-a spus „Paștele țiganilor” dincolo de nume, rămâne povestea unei zile despre întoarcere, apartenență, tihnă și nevoia fiecărei comunități de a-și păstra bucuria

Sunt sărbători care se aud din clopote și sărbători care se aud din curți. Joia Albă pare să facă parte din a doua categorie. Nu vine cu solemnitatea apăsată a zilelor dinaintea Paștelui și nici cu izbucnirea de lumină a nopții de Înviere. Vine mai domol, mai așezat, ca o respirație după emoția zilelor mari, ca o zi în care oamenii nu mai au nevoie de multe cuvinte ca să știe că încă sunt împreună.

În satele Moldovei, dimineața acestei zile are altă liniște. Drumul pare mai blând, porțile mai deschise, iar casele păstrează încă ceva din căldura sărbătorii. E o tihnă care nu înseamnă sfârșit, ci continuitate. Ca și cum Paștele nu s-ar fi încheiat cu adevărat, ci doar și-ar fi schimbat glasul, trecând din biserică în curte, din rugăciune în viața de zi cu zi.

Așezată în Săptămâna Luminată, Joia Albă a purtat din bătrâni și alte nume: Joia Verde, în unele locuri, Joia Rea, în altele. Fiecare denumire a adus cu ea o rânduială, o teamă veche, o interdicție. Țăranii știau că sunt zile în care omul trebuie să lase lucrul deoparte, nu doar din evlavie, ci și din respect pentru rostul lumii. Se credea că Joia Albă aduce liniște peste casă, ocrotește holda, ferește livada de rău și cere, măcar pentru o zi, mai puțină grabă. Nu era doar o pauză, ci un semn că binele primit de Paște trebuie păstrat, lăsat să se așeze, nu risipit imediat în zgomotul treburilor.

Joia Albă aducea, astfel, și un răgaz. După pregătiri, după noaptea Învierii, după mesele în familie, venea această zi mai calmă, în care oamenii își dădeau voie să rămână aproape. Era o prelungire a sărbătorii, dar una mai adâncă, fără strălucire ostentativă, ca o lumină care nu mai izbucnește, ci stăruie.

Dar Joia Albă păstrează și o memorie mai veche, venită dinspre cei așezați multă vreme la marginea satului și a istoriei. În limbajul popular, i s-a spus adesea „Paștele țiganilor”. Nu era doar o curiozitate de calendar, ci numele unei sărbători întârziate. O zi a celor care, de multe ori, își petreceau marile sărbători muncind pentru bucuria altora, cântând la petrecerile celorlalți, însuflețind mesele altora, iar pentru ei rămânea abia mai târziu clipa unei mese a lor, a unei întâlniri a lor, a unei bucurii a lor.

E una dintre imaginile puternice ale lumii vechi: oameni care își mută sărbătoarea nu pentru că așa aleg, ci pentru că așa îi obligă viața. Și totuși nu renunță la ea. Își păstrează dreptul de a se aduna, de a-și chema neamul aproape, de a da acestei zile o demnitate aparte. De aici vine și frumusețea ei: Joia Albă nu vorbește doar despre tradiție, ci și despre rezistență, despre apartenență, despre puterea unei comunități de a nu-și pierde locul în lume.

În fond, asta aduce Joia Albă: liniște peste case, răgaz peste suflete și sentimentul că bucuria nu trebuie grăbită ca să fie adevărată. Iar pentru cei care și-au purtat sărbătoarea cu întârziere, ea aduce și o reparație tăcută. O zi în plus de lumină. O zi în plus de împreună. O zi în care marginea nu mai doare atât, pentru că bate, măcar puțin, ca o inimă.

Maura ANGHEL