Șoferi, atenție ce postați pe rețelele de socializare! Amenzile sunt uriașe!
Medicii și managerii spitalelor din Iași vor fi evaluați după reguli noi
Mașinile vechi, interzise în marile orașe!
Primul an de facultate, când bugetul devine mai greu decât examenele
Ieșenii, campionii apelurilor false și inutile la 112!
Primul an de facultate, când bugetul devine mai greu decât examenele
Ieșenii se pot înscrie la Rabla Auto 2025
Inedit! Un muzeu din Iași își plantează propria pădure
Publica anunt
Inapoi
Pagina principală Moldova Judecătorii ieșeni i-au returnat permisul unui șofer mort de beat

Judecătorii ieșeni i-au returnat permisul unui șofer mort de beat

Judecătorii ieșeni i-au returnat permisul unui șofer mort de beat

* acesta s-a lăudat poliţiştilor cu cantitatea de alcool băută în zorii zilei * legiştii l-au contrazis, pretinzând că, dacă ar fi fost aşa cum susţine el, ar fi intrat în comă * conducătorul auto a semnat acordul de recunoaştere a vinovăţiei și a primit un an, dar cu amânarea executării pedepsei * judecătorii i-au permis chiar și păstrarea carnetului de conducere!

În majoritatea covârşitoare a cazurilor, şoferii prinşi în ofsaid neagă, iniţial, că ar fi consumat alcool. Invocă oţetul, murătorile, chiar dulciurile. Iar atunci când recunosc, susţin ca a fost vorba de o cantitate mult mai mică decât cea stabilită de expertiza medico-legală.

Tâmplarul Mihai A. iese total din acest peisaj, comportamentul său fiind diametral opus. Tras pe dreapta în dimineaţa de 18 august 2023, la ieşirea din Târgu Frumos spre Iaşi, Mihai a fost legitimat, i s-au cerut actele maşinii, totul în regulă, doar că mirosea un pic a băutură. A fost pus să sufle în etilotest şi a ieşit o valoare un pic peste limita legală - 0,44 mg/l alcool pur în aerul expirat.

În drum spre spital, pentru a-i fi recoltate probele biologice, Mihai a susţinut că, imediat după ce s-a trezit, a ras 300 ml de ţuică şi, pînă să se urce la volan, a golit şi un pet cu bere, unul mare, la 2,5 litri. Fapt infirmat total de expertiza medico-legală, rezultatele analizelor de sânge indicând o valoare de 0,86 mg/l. Cu doar 0,07 mai puţin şi ar fi fost contravenţie.

Nici pus în faţa acestei probe indubitabile şi nici pe parcursul procesului, inculpatul n-a dezminţit cele spuse poliţiştilor. El a continuat să se laude, a semnat acordul de recunoaştere a vinovăţiei, astfel că sentinţa de la sfârşitul săptămânii trecute a fost orientată spre minimul prevăzut de lege. Un an, dar cu amânarea executării pedepsei. Asta înseamnă că-şi poate păstra permisul de conducere. Claudiu CONSTANTIN

 Evenimentul pe WhatsApp – cele mai tari stiri, direct pe telefon!

Esti mereu pe fuga? Noi îti trimitem zilnic cele mai importante 3 stiri din Iasi, Moldova si tara – scurt, clar, fara spam.

Plus: alerte locale de urgenta, noutati exclusive si acces rapid la anunturi importante.

Intra pe canalul nostru oficial: Ziarul Evenimentul

⇒ Încearca 3 zile. Daca nu-ti place, poti iesi oricând.

 

Subiecte asemanatoare

Moldova

Mai Multe