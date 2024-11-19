Judecătorii ieșeni i-au returnat permisul unui șofer mort de beat

* acesta s-a lăudat poliţiştilor cu cantitatea de alcool băută în zorii zilei * legiştii l-au contrazis, pretinzând că, dacă ar fi fost aşa cum susţine el, ar fi intrat în comă * conducătorul auto a semnat acordul de recunoaştere a vinovăţiei și a primit un an, dar cu amânarea executării pedepsei * judecătorii i-au permis chiar și păstrarea carnetului de conducere!

În majoritatea covârşitoare a cazurilor, şoferii prinşi în ofsaid neagă, iniţial, că ar fi consumat alcool. Invocă oţetul, murătorile, chiar dulciurile. Iar atunci când recunosc, susţin ca a fost vorba de o cantitate mult mai mică decât cea stabilită de expertiza medico-legală.

Tâmplarul Mihai A. iese total din acest peisaj, comportamentul său fiind diametral opus. Tras pe dreapta în dimineaţa de 18 august 2023, la ieşirea din Târgu Frumos spre Iaşi, Mihai a fost legitimat, i s-au cerut actele maşinii, totul în regulă, doar că mirosea un pic a băutură. A fost pus să sufle în etilotest şi a ieşit o valoare un pic peste limita legală - 0,44 mg/l alcool pur în aerul expirat.

În drum spre spital, pentru a-i fi recoltate probele biologice, Mihai a susţinut că, imediat după ce s-a trezit, a ras 300 ml de ţuică şi, pînă să se urce la volan, a golit şi un pet cu bere, unul mare, la 2,5 litri. Fapt infirmat total de expertiza medico-legală, rezultatele analizelor de sânge indicând o valoare de 0,86 mg/l. Cu doar 0,07 mai puţin şi ar fi fost contravenţie.

Nici pus în faţa acestei probe indubitabile şi nici pe parcursul procesului, inculpatul n-a dezminţit cele spuse poliţiştilor. El a continuat să se laude, a semnat acordul de recunoaştere a vinovăţiei, astfel că sentinţa de la sfârşitul săptămânii trecute a fost orientată spre minimul prevăzut de lege. Un an, dar cu amânarea executării pedepsei. Asta înseamnă că-şi poate păstra permisul de conducere. Claudiu CONSTANTIN