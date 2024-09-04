Județul Neamț, cuprins de incendii
Şase incendii de vegetaţie uscată s-au produs pe teritoriul judeţului Neamţ într-un interval de mai puţin de 12 ore, a informat, miercuri, Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă (ISU).
În comuna Dumbrava Roşie s-au înregistrat două incendii în urma cărora au ars aproape 10.000 metri pătraţi de vegetaţie.
De asemenea, în municipiul Roman s-au produs două incendii de vegetaţie uscată care au afectat o suprafaţă totală de peste 4.000 metri pătraţi.
O situaţie similară s-a produs şi în localitatea Siliştea din comuna Români.
Cel mai grav incendiu s-a produs în anexa Văleni, din municipiul Piatra-Neamţ, unde a ars vegetaţia uscată pe o suprafaţă de circa 20 hectare.
Majoritatea incendiilor de acest fel sunt cauzate de oamenii care încearcă să ardă vegetaţia uscată din gospodării iar flăcările scapă de sub control.
Evenimentul pe WhatsApp – cele mai tari stiri, direct pe telefon!
Esti mereu pe fuga? Noi îti trimitem zilnic cele mai importante 3 stiri din Iasi, Moldova si tara – scurt, clar, fara spam.
Plus: alerte locale de urgenta, noutati exclusive si acces rapid la anunturi importante.
Intra pe canalul nostru oficial: Ziarul Evenimentul
⇒ Încearca 3 zile. Daca nu-ti place, poti iesi oricând.