Județul Neamț, cuprins de incendii

Şase incendii de vegetaţie uscată s-au produs pe teritoriul judeţului Neamţ într-un interval de mai puţin de 12 ore, a informat, miercuri, Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă (ISU).

În comuna Dumbrava Roşie s-au înregistrat două incendii în urma cărora au ars aproape 10.000 metri pătraţi de vegetaţie.

De asemenea, în municipiul Roman s-au produs două incendii de vegetaţie uscată care au afectat o suprafaţă totală de peste 4.000 metri pătraţi.

O situaţie similară s-a produs şi în localitatea Siliştea din comuna Români.

Cel mai grav incendiu s-a produs în anexa Văleni, din municipiul Piatra-Neamţ, unde a ars vegetaţia uscată pe o suprafaţă de circa 20 hectare.

Majoritatea incendiilor de acest fel sunt cauzate de oamenii care încearcă să ardă vegetaţia uscată din gospodării iar flăcările scapă de sub control.