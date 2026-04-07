Jumătate dintre părinții plecați în străinătate nu vor fi lângă copiii lor, de Paște

Aproape jumătate dintre părinții români care muncesc în străinătate nu vor putea petrece sărbătorile pascale alături de copiii lor, care rămân, în cele mai multe cazuri, în grija bunicilor sau a altor rude apropiate. Fenomenul este unul complex și dureros, cu efecte psiho-emoționale vizibile asupra copiilor, dar și asupra părinților care, din lipsă de oportunități economice acasă, au fost nevoiți să plece.

Date cheie din ancheta Salvați Copiii România: 45% dintre părinții plecați nu vor fi acasă de Paște, în timp ce 38% vor reveni, în principal din motive financiare.

62% dintre mamele plecate își lasă copiii în grija bunicilor, doar 37% apelând la partenerul de viață. În cazul taților, 72% își lasă copiii în grija partenerei.

Majoritatea părinților din eșantion au plecat din țară de aproximativ șase ani, pierzând o treime din copilăria copiilor lor, mai ales în perioada educației primare și a preadolescenței. 13% dintre tați și 24% dintre mame sunt unici întreținători ai familiei. 22% dintre părinți au plecat împreună cu partenerul de viață.

Impact psiho-emoțional asupra copiilor este devastator: aproape jumătate dintre copii (49%) sunt retrași, 46% temători și 43% indiferenți, iar 21% manifestă agresivitate, numai 9% dintre copii au beneficiat de suport psihologic în perioada absenței părinților. Comunicarea zilnică cu părinții este menținută de majoritatea, însă 17% dintre copii vorbesc cu părinții doar la două-trei zile sau chiar mai rar.

Relația părinte-copil s-a răcit foarte mult în percepția 24% dintre părinți, iar timpul petrecut împreună este cea mai resimțită lipsă (59%).

Profilul părinților plecați: 51% au studii liceale, 32% au maxim 10 clase și 18% studii universitare, 58% tați, 42% mame; 37% din mediul urban și 63% din mediul rural.

Organizația Salvați Copiii România continuă extinderea programelor de suport psiho-socio-educațional pentru copiii rămași acasă și părinții aflați în străinătate. Peste 30.000 de beneficiari au fost incluși în aceste programe, dintre care 5.400 cu sprijinul Pepco România. Activitățile include conectarea părinților cu copiii prin materiale și activități specifice, consiliere psihologică și socială, suport școlar și activități de socializare, workshopuri pentru cadre didactice și caravane de informare în mediul rural.

Programul acoperă 13 județe, printre care Iași, Suceava și Vaslui, și se concentrează pe menținerea legăturii emoționale între părinți și copii chiar și în absența fizică. Prin aceste inițiative, Salvați Copiii România promovează mesajul „Împreună totul este mai bine!”, subliniind că implicarea părinților, chiar și de la distanță, este esențială pentru dezvoltarea sănătoasă și sigură a copiilor rămași acasă.

Fenomenul copiilor rămași acasă în urma migrației economice rămâne unul dintre cele mai complexe și sensibile probleme sociale ale României, cu efecte profunde asupra familiilor, comunităților și societății în ansamblu. Prin programe integrate și legislație adaptată, organizația contribuie la asigurarea unui mediu stabil și protejat pentru cei mai vulnerabili dintre copii. Carmen DEACONU