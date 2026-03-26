La Iași, mașinile și locuințele ridică piața asigurărilor

* piața asigurărilor crește și își schimbă profilul, iar la Iași două zone trag cel mai mult cererea: mașinile și locuințele * într-un județ cu peste 254.000 de autoturisme și într-o regiune lovită tot mai des de fenomene extreme, polițele nu mai sunt privite doar ca obligații, ci ca forme concrete de protecție financiară

Piața asigurărilor are o dinamică ce nu mai poate fi explicată doar prin RCA. Creșterea continuă, dar în spatele cifrelor se vede o schimbare mai profundă: tot mai multe polițe sunt cumpărate pentru riscuri concrete, de la accidente auto până la daune produse locuințelor de furtuni, incendii sau alte calamități. Cele mai recente date publicate de Autoritatea de Supraveghere Financiară arată că, în doar un trimestru, volumul total al primelor brute subscrise a ajuns la circa 6 miliarde de lei, cu 7% peste nivelul din aceeași perioadă a anului precedent. Din această sumă, 4,7 miliarde de lei au venit din asigurări generale, iar 1,3 miliarde de lei din asigurări de viață.

Greul pieței rămâne în zona auto. Asigurările RCA și CASCO au cumulat 69% din totalul subscrierilor din asigurările generale, iar numai pe segmentul RCA primele brute subscrise au urcat la 2,38 miliarde de lei, în creștere cu 11%. În același timp, numărul contractelor RCA a crescut la 1,8 milioane de unități anuale, iar dauna medie plătită a ajuns la 10.228 de lei. Cu alte cuvinte, piața nu doar vinde mai mult, ci și plătește mai mult atunci când riscul se produce.

Cele mai mult despăgubiri plătite pentru case

La Iași, aceste date se văd direct în stradă. Județul avea, la finalul lui 2025, 254.296 de autoturisme înmatriculate. Și mai relevant este însă faptul că o mare parte a acestui parc auto este îmbătrânit: 94.277 de mașini aveau peste 20 de ani, iar alte 70.586 aveau între 16 și 20 de ani. Într-un județ cu trafic intens, cu o dependență mare de mașina personală și cu vehicule vechi aflate încă masiv în circulație, asigurările auto rămân principalul motor al pieței locale. Nu este vorba doar despre obligația legală de a avea RCA, ci și despre costurile tot mai mari ale daunelor și reparațiilor.

A doua zonă care împinge piața este cea a locuințelor. În martie 2026, UNSAR a anunțat că Regiunea Nord-Est a înregistrat, în primele nouă luni ale anului trecut, cea mai mare creștere în valoare absolută a despăgubirilor plătite pentru incendii și calamități naturale. Suma a ajuns la 74 de milioane de lei, de peste 2,6 ori mai mare decât în aceeași perioadă din 2024. Pentru Iași, inclus în această regiune, semnalul este clar: furtunile, ploile torențiale și celelalte fenomene extreme nu mai sunt simple episoade meteorologice, ci evenimente care produc pierderi serioase și împing tot mai mulți proprietari să ia în calcul o asigurare facultativă a locuinței.

În același timp, piața începe să se lărgească și în alte direcții. ASF arată că asigurările de sănătate au urcat la 380 de milioane de lei în primul trimestru din 2025, cu 13% mai mult decât în anul anterior, iar numărul contractelor în vigoare a crescut la 255.325. Pentru un oraș ca Iașul, cu un sector medical puternic, cu universități mari și cu o economie urbană susținută de servicii, IT și educație, acest segment are spațiu clar de creștere. Piața locală nu mai este alimentată doar de polițele obligatorii, ci și de o nevoie mai mare de siguranță într-o perioadă cu costuri ridicate și riscuri multiple.

Privită din Iași, piața asigurărilor spune o poveste simplă și directă. Mașinile multe și vechi ridică cererea pentru polițele auto, iar locuințele expuse la daune provocate de vreme ridică segmentul de property. De aceea, asigurările nu mai sunt doar un produs financiar vândut la ghișeu sau online, ci un indicator al vulnerabilităților din viața de zi cu zi. Dan DIMA