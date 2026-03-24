La Iași, unul din cinci pensionari de stat trăiește la limita sărăciei absolute!

* 31.780 de pensionari de stat depind de așa-numita „indemnizație socială”, deoarece pensia lor contributivă nu reușește să atingă pragul minim legal de 1.281 de lei * cu o pensie de stat medie de 2.684 lei lunar, Iașul ocupă abia locul 20 la nivel național, fiind depășit de județe considerate, în mod tradițional, mai slab dezvoltate, precum Caraș-Severin, Dâmbovița, Mehedinți sau Alba

Realitatea devine tot mai dură pentru una dintre cele mai vulnerabile categorii sociale din Iași: pensionarii. În spatele cifrelor oficiale se ascunde o dramă tăcută, care se adâncește de la lună la lună.

Nu mai puțin de 31.780 de pensionari de stat depind de așa-numita „indemnizație socială”, deoarece pensia lor contributivă nu reușește să atingă pragul minim legal de 1.281 de lei. Cu alte cuvinte, statul este nevoit să completeze veniturile pentru ca acești oameni să ajungă la limita de subzistență stabilită prin lege.

Raportat la totalul de 150.952 de pensionari de stat, înseamnă că peste unul din cinci seniori ieșeni trăiește la limita sărăciei absolute. Tradus în viața de zi cu zi, asta înseamnă aproximativ 42 de lei pe zi – o sumă din care trebuie acoperite cheltuieli esențiale: facturi, medicamente, hrană și, nu de puține ori, alte nevoi medicale urgente.

Pentru mulți, realitatea este simplă și crudă: fiecare zi devine un exercițiu de supraviețuire. Acestora li se adaugă alți 3.104 pensionari proveniți din fostele cooperative agricole de producție (CAP), al căror număr s-a redus la jumătate într-un an!

„Mai bine” decât alții? Un paradox amar

Chiar și în acest context, situația din Iași este, paradoxal, mai puțin gravă decât în alte județe. În Suceava, de exemplu, dintr-un total de 134.290 de pensionari, 34.571 primesc indemnizație socială, un procent și mai ridicat decât în Iași.

La Botoșani se înregistrează cea mai mică pensie medie din țară – 2.232 lei, iar aproape o treime dintre pensionarii de stat depind de indemnizația socială.

Această comparație nu aduce însă confort real, ci scoate în evidență o problemă sistemică: sărăcia în rândul pensionarilor nu mai este o excepție, ci o regulă în tot mai multe zone ale țării.

Cu o pensie de stat medie de 2.684 lei lunar, Iașul ocupă abia locul 20 la nivel național, fiind depășit de județe considerate, în mod tradițional, mai slab dezvoltate, precum Caraș-Severin, Dâmbovița, Mehedinți sau Alba.

O limită oficială… dar insuficientă

Indemnizația socială pentru pensionari reprezintă, în teorie, o plasă de siguranță: orice beneficiar al sistemului public de pensii, ale cărui venituri cumulate sunt sub 1.281 lei, este adus la acest prag minim.

În practică însă, această sumă este departe de a asigura un trai decent. Creșterea prețurilor la utilități, alimente și medicamente transformă acest „minim garantat” într-o limită insuficientă, care nu ține pasul cu realitatea economică.

Fenomenul este cu atât mai îngrijorător cu cât numărul pensionarilor este în scădere, dar nivelul de trai nu se îmbunătățește. Din contră, pentru mulți vârstnici, fiecare lună aduce noi compromisuri și noi renunțări.

În definitive, în spatele statisticilor se află oameni care au muncit o viață întreagă și care, astăzi, sunt obligați să calculeze fiecare leu. Carmen DEACONU