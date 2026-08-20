La INIMO, Smiley, Horia Brenciu și Andia vor ajuta peste 16.000 de copii să meargă la școală

* Smiley, Horia Brenciu, Andia, The Urs, Vescan, Direcția 5 și Andrei Bănuță vin pe 22 și 23 august la INIMO, în Piața Palatului Culturii din Iași * dincolo de concerte, ediția din acest an are o miză uriașă: 16.176 de copii trebuie pregătiți pentru începutul școlii

Un festival de două zile poate pune în mișcare o economie de milioane de lei. INIMO și-a propus în acest an să ajute 16.176 de copii din familii vulnerabile să ajungă la școală cu ghiozdan, haine și încălțăminte. O simplă înmulțire arată amploarea campaniei: numai ghiozdanele evaluate de organizatori la 99 de lei bucata ar valora peste 1,6 milioane de lei.

Un ghiozdan pentru fiecare copil înseamnă 1,6 milioane de lei

INIMO revine în centrul Iașului în weekendul 22–23 august, cu două seri de concerte și o țintă socială neobișnuit de mare. Asociația „Glasul Vieții”, organizatorul festivalului, vorbește despre 16.176 de copii care trebuie ajutați să înceapă școala cu haine, încălțăminte și ghiozdane complet echipate.

Organizatorii folosesc un reper foarte concret: 99 de lei pentru un ghiozdan. Aplicat celor 16.176 de copii, rezultatul este de 1.601.424 de lei numai pentru această componentă. Pentru elevi și studenți, biletul de 49 de lei este prezentat simbolic drept costul unui pantof. O pereche ar însemna astfel aproximativ 98 de lei, adică încă 1.585.248 de lei pentru 16.176 de copii.

Doar ghiozdanul și încălțămintea duc astfel necesarul teoretic la aproape 3,2 milioane de lei. Hainele ridică și mai mult nota de plată.

Smiley, Horia Brenciu și Andia urcă pe scena din Iași

Pentru a mobiliza publicul și donațiile, INIMO aduce în Piața Palatului Culturii două seri de concerte. Sâmbătă, 22 august, printre artiștii programați se numără Vescan, Rareș, The Urs, Smiley și Andrei Bănuță. Duminică, 23 august, vor urca pe scenă Oana Radu, Direcția 5, Horia Brenciu & HB Orchestra și Andia. Festivalul include și activități pentru copii, ateliere și zone de joacă. Copiii sub 14 ani au acces gratuit dacă sunt însoțiți de un adult, iar participarea adulților și a tinerilor este legată direct de campania socială.

Economia faptelor bune, în centrul Iașului

INIMO nu mai poate fi privit, așadar, doar ca un festival cu artiști cunoscuți. În spatele scenei există o operațiune socială de dimensiunea unui buget de milioane de lei.

Pentru 16.176 de copii, fiecare 100 de lei înseamnă 1,61 milioane de lei. Fiecare 300 de lei înseamnă aproape 4,85 milioane. Iar aici se vede adevărata scară a campaniei: când beneficiarii se numără cu zecile de mii, un ghiozdan, o pereche de pantofi și câteva haine devin o miză economică serioasă.

Clara DIMA