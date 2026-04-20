Pagina principală Moldova La un pas de tragedie

La un pas de tragedie

La un pas de tragedie

În urma unui apel primit prin Sistemul Naţional Unic pentru Apeluri de Urgenţă 112, în Dispeceratul Integrat ISU-SMURD-SAJ Iaşi a fost anunţată o posibilă scurgere de gaz în municipiul Iaşi, pe strada Iancu Flondor.

La locul solicitării au fost direcţionate de urgenţă o autospecială de intervenţie din cadrul ISU Iaşi, precum şi echipaje specializate ale distribuitorului de gaz, pentru identificarea şi remedierea situaţiei.

Totodată, a fost notificat operatorul de distribuţie a gazelor naturale. „Echipajele ajunse la faţa locului au identificat cauza mirosului de gaz ca fiind o problemă la nivelul unui robinet. Pentru eliminarea oricărui pericol a fost sistată alimentarea cu gaz iar apartamentul a fost ventilat corespunzător urmând ca ulterior echipa tehnică să remedieze defecţiunea. Din fericire, nu au fost înregistrate victime iar intervenţia s-a desfăşurat în condiţii de siguranţă”, a declarat Georgică Onofreiasa, purtătorul de cuvânt al ISU Iaşi.

Pompierii recomandă cetăţenilor din zonă să evite utilizarea focului deschis sau a aparatelor electrice şi să respecte indicaţiile autorităţilor până la finalizarea intervenţiei. Laura RADU

 

 

