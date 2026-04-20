La un pas de tragedie

În urma unui apel primit prin Sistemul Naţional Unic pentru Apeluri de Urgenţă 112, în Dispeceratul Integrat ISU-SMURD-SAJ Iaşi a fost anunţată o posibilă scurgere de gaz în municipiul Iaşi, pe strada Iancu Flondor.

La locul solicitării au fost direcţionate de urgenţă o autospecială de intervenţie din cadrul ISU Iaşi, precum şi echipaje specializate ale distribuitorului de gaz, pentru identificarea şi remedierea situaţiei.

Totodată, a fost notificat operatorul de distribuţie a gazelor naturale. „Echipajele ajunse la faţa locului au identificat cauza mirosului de gaz ca fiind o problemă la nivelul unui robinet. Pentru eliminarea oricărui pericol a fost sistată alimentarea cu gaz iar apartamentul a fost ventilat corespunzător urmând ca ulterior echipa tehnică să remedieze defecţiunea. Din fericire, nu au fost înregistrate victime iar intervenţia s-a desfăşurat în condiţii de siguranţă”, a declarat Georgică Onofreiasa, purtătorul de cuvânt al ISU Iaşi.

Pompierii recomandă cetăţenilor din zonă să evite utilizarea focului deschis sau a aparatelor electrice şi să respecte indicaţiile autorităţilor până la finalizarea intervenţiei. Laura RADU