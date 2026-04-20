Liceul Special „Moldova” din Târgu Frumos a obținut 10 distincții la etapa națională a Concursului pentru Elevi cu Deficiențe de Vedere

* elevii de la Liceul Special „Moldova” din Târgu Frumos au câștigat 10 distincții la etapa națională a Concursului pentru Elevi cu Deficiențe de Vedere, desfășurată în județul Iași * cea de-a 40-a ediție a competiției a reunit delegații din toată țara și a adus în prim-plan atât performanța școlară, cât și importanța accesului egal la educație pentru copiii cu dizabilități de vedere

Liceul Special „Moldova” din Târgu Frumos a încheiat cu un bilanț remarcabil ediția 2026 a Concursului Național pentru Elevi cu Deficiențe de Vedere. Elevii din județul Iași au obținut 10 distincții la etapa națională a competiției, dintre care opt premii și două mențiuni, confirmând nivelul ridicat de pregătire al uneia dintre cele mai importante instituții de învățământ special din România.

Concursul s-a desfășurat în perioada 15–18 aprilie 2026, sub egida Ministerului Educației și Cercetării, fiind organizat de Inspectoratul Școlar Județean Iași, în parteneriat cu Liceul Special „Moldova” din Târgu Frumos și Asociația Nevăzătorilor din România. Ajuns la ediția cu numărul 40, evenimentul a reunit delegații din întreaga țară și a reconfirmat rolul județului Iași în educația specială românească.

Probele de concurs au fost susținute la Limba și literatura română, Matematică, Istorie, Geografie și Limba engleză, dar și la discipline practice precum Tehnologia Informației și a Comunicării și lectura rapidă și corectă Braille. Dincolo de competiția propriu-zisă, ediția din acest an a evidențiat și nevoia de accesibilizare reală a actului educațional, inclusiv prin folosirea aparaturii speciale de tip termoformă, care permite transpunerea hărților și graficelor în format tactil.

Rezultatele obținute de elevii ieșeni au fost consistente atât la gimnaziu, cât și la liceu. La secțiunea gimnaziu, David Cordelean a obținut Premiul III la Limba română, Magdalena-Ramona Băerel a câștigat Premiul II la Matematică, Ciprian-Vasile Toma a primit mențiune la proba practică TIC, iar Gabriela-Mihaela Hudișteanu a luat Premiul II la lectura corectă și rapidă Braille. La secțiunea liceu, Ionela-Larisa Dîșcă a obținut Premiul III la Limba și literatura română, Gavril Botezatu a primit mențiune la Istorie, Ovidiu-Constantin Doleanu a câștigat Premiul II la Geografie și Premiul I la proba practică TIC, Claudiu-Gabriel Maxim a obținut Premiul III la Limba engleză, iar Anamaria-Octavia Ciornohac a luat Premiul III la Lectură Braille.

Festivitatea de premiere, desfășurată pe 17 aprilie, a adus alături elevi, profesori, membri ai comisiei centrale, reprezentanți ai Inspectoratului Școlar Județean Iași și ai autorităților locale. Pe lângă premiile acordate de Ministerul Educației și Cercetării, elevii au fost recompensați și prin premii în bani oferite cu sprijinul sponsorilor. În plus, toate delegațiile au primit vouchere pentru participarea la Tabăra de Ciclism în Tandem de la Lăpușna, programată în perioada 19–27 august 2026, iar Marele Trofeu pe echipe a fost adjudecat de delegația din Cluj-Napoca.

Comisia centrală a fost condusă de conf. univ. dr. Oana Dănilă, de la Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași, iar organizarea competiției a fost coordonată de prof. Gabriela Raus, inspector școlar pentru învățământ special și special integrat, și de prof. Cătălin-Constantin Condrea, directorul Liceului Special „Moldova” din Târgu Frumos. Prezența directorilor școlilor pentru elevi cu deficiențe de vedere din toată țara, dar și a directorilor instituțiilor de învățământ special din județul Iași, a subliniat importanța unei viziuni comune asupra incluziunii și performanței școlare.

Maura ANGHEL