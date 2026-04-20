Licitație la Vaslui pentru „vânătorii de trufe” din întreaga lume!

O licitație care pare desprinsă din filmele despre delicatese rare pune Vaslui pe harta „aurului negru” al gastronomiei mondiale. Direcția Silvică organizează o competiție deschisă pentru dreptul de recoltare a trufelor, iar miza nu este deloc mică: 4.000 de kilograme din una dintre cele mai valoroase resurse naturale ascunse în pădurile României.

Evenimentul se desfășoară sub umbrela Romsilva, pe platforma electronică oficială, iar regula este simplă: cine oferă cel mai mare preț, câștigă. Prețul de pornire – 120 lei/kg – este doar începutul unei competiții care ar putea atrage nu doar operatori locali, ci și „vânători de trufe” din întreaga lume.

Dincolo de tentația profitului, regulile impuse sunt extrem de stricte și transformă această activitate într-o adevărată disciplină controlată. Nu vorbim despre o goană haotică după trufe, ci despre o recoltare aproape „chirurgicală”. Maximum trei câini per culegător, interdicția totală a uneltelor invazive și obligația de a reface solul după fiecare extragere arată clar că autoritățile încearcă să protejeze ecosistemul.

Mai mult, există restricții ferme privind sezonul și dimensiunea trufelor recoltate, în conformitate cu recomandările Academia Română. Practic, orice abatere poate duce la sancțiuni severe și pierderea dreptului de exploatare.

Zona de recoltare acoperă raza ocoalelor silvice Băcești, Bârlad, Brodoc, Epureni, Huși, Vaslui, adică practic întreaga suprafață forestieră de stat administrată de Direcția Silvică a județului.

Contractul, valabil până la finalul lui 2026, vine cu o condiție esențială: plata integrală în avans. Cu alte cuvinte, doar cei cu resurse serioase și cu experiență în domeniu își pot permite să intre în joc.

Într-un context în care trufele sunt considerate un lux culinar la nivel global, această licitație transformă pădurile din Vaslui într-un câmp de interes internațional. Nu mai este vorba doar despre o activitate silvică, ci despre o piață sofisticată, unde natura, gastronomia și economia se întâlnesc într-un echilibru fragil. Miruna NEACȘU