Locuitorii din 11 localități rămân fără apă potabilă, din cauza... ploilor

* începând cu 30 martie 2026, ora 16, până cel puțin pe 31 martie, ora estimată 15:00, alimentarea este complet întreruptă în localitățile Barticești, Botești, Nisiporești, Gherăiești – din județul Neamț, Hălăucești, Luncași, Mircești, Iugani , Mogoșești Siret, Muncelul de Sus, Tudor Vladimirescu – din județul Iași

Nord-estul României trăiește, din nou, un moment de fragilitate brutală - apa de la robinet dispare aproape instantaneu din viața oamenilor. Nu dintr-o avarie spectaculoasă, nu dintr-un sabotaj, ci din cauza unei forțe mult mai greu de controlat: natura dezlănțuită.

Sub presiunea ploilor abundente, sursa de apă de la Timișești a cedat în fața unui fenomen aparent banal, dar devastator în consecințe: creșterea turbidității. Apa, încărcată cu particule, devine imposibil de tratat în parametri siguri. Dintr-o resursă vitală, se transformă într-un risc. Iar în acel moment, sistemul se oprește.

Decizia ApaVital SA vine ca un șoc pentru mii de locuitori din județele Iași și Neamț. Începând cu 30 martie 2026, ora 16:00, până cel puțin pe 31 martie, ora estimată 15:00, alimentarea este complet întreruptă în mai multe localități din județele Iași și Neamț: Barticești, Botești, Nisiporești, Gherăiești – din județul Neamț, Hălăucești, Luncași, Mircești, Iugani , Mogoșești Siret, Muncelul de Sus, Tudor Vladimirescu – din județul Iași.

Pentru mii de oameni, asta înseamnă o revenire bruscă la o realitate pe care mulți o credeau depășită: lipsa apei la robinet, chiar și pentru necesități de bază.

Este o decizie de protecție, dar și o dovadă a limitelor tehnologice: există momente în care natura câștigă. Turbiditatea nu este doar un termen tehnic. Este momentul în care apa își pierde transparența, iar odată cu ea dispare și certitudinea siguranței. În acea opacitate se pot ascunde bacterii, impurități, riscuri invizibile. Iar sistemele de tratare, oricât de performante, au praguri peste care nu mai pot funcționa eficient. Andrei TURCU