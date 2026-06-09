Locul șotronului a fost luat de parcare. Cum au dispărut spațiile de joacă dintre blocurile din Iași

Sunetul mingii lovite de asfalt, șotronul desenat cu creta și jocurile care țineau copiii afară până seara au devenit imagini tot mai rare în cartierele din Iași. În multe zone ale orașului, locurile unde generații întregi au copilărit au fost transformate în parcări, iar spațiul dintre blocuri este astăzi dominat de mașini.

În cartierele aglomerate, trotuarele sunt ocupate de autoturisme, iar aleile dintre blocuri au devenit rute alternative pentru șoferii care încearcă să evite traficul de pe marile bulevarde. În aceste condiții, părinții spun că nu mai au curaj să își lase copiii să se joace singuri în fața blocului. „De obicei ieșim cu ei în parc, pentru că în spatele blocului mașinile circulă cu viteză. Un copil poate fi neatent, iar șoferul poate să nu îl observe la timp”, spune o mamă.

O altă ieșeancă povestește că spațiul verde din spatele blocului său a dispărut complet. „Spatele blocului nostru a fost parc odinioară. Nu mai există. Acum este parcare”, spune femeia.

Pentru multe familii, alternativa este deplasarea până la unul dintre marile parcuri ale orașului. Însă acestea sunt adesea la kilometri distanță de casă, iar timpul petrecut afară de copii se reduce considerabil.

Specialiștii avertizează că lipsa spațiilor de joacă accesibile afectează dezvoltarea celor mici

Copiii devin mai dependenți de supravegherea permanentă a părinților, petrec mai mult timp în fața ecranelor și au mai puține ocazii să își dezvolte autonomia și abilitățile sociale. „Observăm tot mai des părinți hiperprotectivi care încearcă să își ferească copiii de orice situație riscantă. Dar un copil are nevoie, într-un mediu sigur și adaptat vârstei, să experimenteze și să își dezvolte independența”, explică Cristian Grigore, psiholog.

Fenomenul este alimentat și de creșterea constantă a numărului de autoturisme. Potrivit statisticilor oficiale, în municipiul Iași circulă peste 180.000 de autovehicule, ceea ce înseamnă că aproximativ fiecare al treilea locuitor deține o mașină. Cererea pentru locuri de parcare este uriașă, iar municipalitatea organizează periodic licitații pentru sute de locuri de parcare de reședință. Numai în primele luni ale anului trecut au fost scoase la licitație aproximativ 700 de locuri de parcare.

În paralel, Primăria Iași administrează peste 200 de locuri de joacă pentru copii și a anunțat modernizarea a 43 dintre acestea printr-un program de investiții de peste 8 milioane de lei.

Urbaniștii susțin însă că problema nu poate fi rezolvată doar prin amenajarea unor noi parcări. Soluțiile pe termen lung includ dezvoltarea transportului public, construirea de parcări supraterane și subterane și recuperarea unor spații pentru pietoni și copii.

Până atunci, în multe cartiere din Iași, șotronul rămâne doar o amintire. În locul desenelor cu creta au apărut marcaje pentru parcare, iar locul în care copiii alergau odinioară este ocupat astăzi de șiruri nesfârșite de mașini. Maria STANCU