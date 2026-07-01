Lovitură de peste un miliard de euro pentru Moldova!

Vești uriașe pentru regiunea Nord-Est. Proiecte care până acum riscau să rămână doar pe hârtie ar putea primi finanțare, după ce Guvernul a deschis robinetul pentru supracontractarea fondurilor europene. Miza este uriașă: peste un miliard de euro în plus pentru investiții în județele Moldovei.

Ministerul Finanțelor a semnat convențiile de finanțare pentru cele opt Programe Regionale din România, punând la dispoziție aproximativ 3,45 miliarde de euro încă din acest an pentru noi proiecte de dezvoltare locală. Banii vor finanța investiții în infrastructură rutieră, spitale, școli, digitalizare, regenerare urbană și sprijinirea mediului de afaceri.

Proiectele aflate pe lista de așteptare pot primi șansa finanțării

Pentru regiunea Nord-Est, vestea este și mai importantă. ADR Nord-Est estimează că va putea contracta proiecte suplimentare în valoare de peste 1,05 miliarde de euro, peste bugetul inițial al Programului Regional 2021–2027.

Directorul general al ADR Nord-Est, Vasile Asandei, a explicat că mecanismul de supracontractare permite semnarea unor contracte care depășesc alocarea inițială a programului, folosind credite de angajament asigurate de la bugetul de stat. Practic, proiectele aflate pe lista de așteptare pot primi șansa finanțării dacă există fonduri disponibile.

Interesul autorităților locale pentru finanțări este uriaș. În domeniul educației, apelurile au avut o alocare de aproximativ 185 milioane de euro, însă valoarea proiectelor depuse a depășit 632 milioane de euro, de peste trei ori mai mult. Până acum au fost semnate contracte de aproape 290 milioane de euro, iar până la sfârșitul anului sunt estimate noi contracte de încă 142 milioane de euro.

Și pentru infrastructura rutieră cererea a fost mult peste fondurile disponibile. Pentru proiectele destinate creșterii accesibilității regiunii au fost depuse și contractate investiții de aproape 290 milioane de euro, față de o alocare inițială de 182 milioane de euro.

În domeniul economiei circulare, proiectele depuse însumează peste 110 milioane de euro, deși bugetul apelului a fost de doar 50 milioane de euro. ADR Nord-Est estimează că până la sfârșitul anului vor fi contractate investiții de aproape 90 milioane de euro.

Interes ridicat pentru regenerarea urbană

Un interes ridicat există și pentru regenerarea urbană, unde municipalitățile au solicitat finanțări de peste 238 milioane de euro, în condițiile unei alocări inițiale de aproximativ 109 milioane de euro.

Mecanismul de supracontractare este considerat unul dintre cele mai importante instrumente pentru accelerarea investițiilor, deoarece permite finanțarea unor proiecte mature care, în mod normal, ar fi rămas fără bani din cauza epuizării alocărilor inițiale.

Pentru județele din regiunea Nord-Est – Iași, Bacău, Suceava, Neamț, Botoșani și Vaslui – această decizie poate însemna investiții suplimentare de peste un miliard de euro în următorii ani, cu impact direct asupra infrastructurii, educației, sănătății, mediului de afaceri și dezvoltării urbane.

Daniel BACIU