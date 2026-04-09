Lucescu și Iașul

Legătura lui Mircea Lucescu cu Iașul este una mai profundă decât cea care străbate în spațiul public din strălucirea titlului de cetățean de onoare al municipiului reședință de județ...

Tatăl său s-a născut pe aceste plaiuri, în comuna Mogoșești Siret, de unde, măcinat de neajunsurile vieții (s-a întors rănit din război), a plecat către București, în căutarea unui trai mai bun.

Soția lui Mircea Lucescu, Neli Lucescu, născută la Iași, deține un important domeniu în zona Bucium, moștenire de familie. Câteva hectare de livadă în imediata vecinătate a unicului hotel de cinci stele din oraș, o proprietate pe care Lucescu n-a dorit să o vândă niciodată, în ciuda numeroaselor oferte milionare primite, de-a lungul anilor, de la dezvoltatorii imobiliari. „Dacă aș vinde, aș pierde legătura cu Iașul”, obișnuia să spună Lucescu. În plus, Neli Lucescu este deosebit de atașată de Iași, tatăl său, fost consul la Moscova, fiind înmormântat în cimitirul „Eternitate”.

Lucescu a avut la Iași, la sfârșitul anilor 90, chiar și o afacere în domeniul producției de încălțăminte. Fabrica pe care o avea în zona Bularga, în colaborare cu un italian, producea anual 40.000 de perechi de pantofi „Lucescu”, însă, între timp, a fost închisă.

În anul 1981, Mircea Lucescu a scos la Iași, la Editura Junimea, celebra sa carte „Mirajul Gazonului”, pe care a reeditat-o, la aceeași editură, în anul 2024!

Pe 29 iulie 1984, imediat după turneul final EURO 1984, Lucescu a adus echipa națională pe stadionul din Copou, pentru un „amical” cu reprezentativa Chinei – scor final 4-2 (3-0), în tribune aflându-se peste 20.000 de oameni, record absolut al arenei. A fost prima și ultima dată când naționala României a jucat la Iași!

De-a lungul timpului, Mircea Lucescu a ajutat Iașul fotbalistic, donând rânduri de echipamente sportive, a sponsorizat diverse manifestări educaționale, oferind burse de studiu copiilor, și a trimis bani pentru diverse achiziții de electrocasnice căminelor de bătrâni de oraș!

Și tot în Copou, celebrul antrenor a adus, în 2007, formația Șahtior Donețk, pentru un meci amical. Au câștigat ieșenii cu 1-0, dar momentul va rămâne definitiv în inima viitoarei vedete braziliene Willian (trecut ulterior pe la Chelsea sau Arsenal), acesta fiind meciul său de debut în formația ucraineană.

Mircea Lucescu a fost internat la Spitalul Universitar din București pe 29 martie, unde a decedat marți, 7 aprilie. Avea 80 de ani și se confrunta cu grave probleme de sănătate.