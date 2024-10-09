Măsuri speciale pe Aeroportul Suceava pentru cei peste 3.000 de evrei hasidici care tranzitează România

Autorităţile Aeroportului Suceava, împreună cu reprezentanţi ai ISU, Jandarmeriei și Poliției, au luat măsuri speciale în condiţiile în care peste 3000 de evrei hasidici se întorc, prin România, din Ucraina, unde au mers la Uman, cu ocazia sărbătorii Roș Hașana (Anul Nou evreiesc).

Deşi anul acesta, autorităţile din Ucraina le-a amintit evreilor ultraortodocşi că se expun unui risc major, pentru că ţara este în război, mii de pelerini au ales să meargă la Uman, în Ucraina, pe proprie răspundere.

Pentru că autoritățile de la Chișinău au refuzat solicitările pentru zborurile charter primite din partea organizatorilor pentru pelerinajul anual al evreilor hasidici la mormântul rabinului Nahman, ruta cea mai la îndemână a rămas România, prin Suceava, legătura cu Ucraina fiind pe la frontiera de la Siret.