Măsuri speciale pe Aeroportul Suceava pentru cei peste 3.000 de evrei hasidici care tranzitează România
Autorităţile Aeroportului Suceava, împreună cu reprezentanţi ai ISU, Jandarmeriei și Poliției, au luat măsuri speciale în condiţiile în care peste 3000 de evrei hasidici se întorc, prin România, din Ucraina, unde au mers la Uman, cu ocazia sărbătorii Roș Hașana (Anul Nou evreiesc).
Deşi anul acesta, autorităţile din Ucraina le-a amintit evreilor ultraortodocşi că se expun unui risc major, pentru că ţara este în război, mii de pelerini au ales să meargă la Uman, în Ucraina, pe proprie răspundere.
Pentru că autoritățile de la Chișinău au refuzat solicitările pentru zborurile charter primite din partea organizatorilor pentru pelerinajul anual al evreilor hasidici la mormântul rabinului Nahman, ruta cea mai la îndemână a rămas România, prin Suceava, legătura cu Ucraina fiind pe la frontiera de la Siret.
Astfel, 3060 de pelerini evrei hasidici tranzitează Aeroportul Suceava în aceste zile. Pentru că timpul de așteptare între zboruri este destul de mare în unele cazuri, pentru evitarea supraaglomerării în incintă, autorităţile române au ridicat, pe un teren din apropiere, două corturi unde se pot adăposti temporar.
În total, 17 aeronave, cu 180 de călători fiecare, sunt programate să zboare de pe Aeroportul Suceava către diferite destinaţii, pentru a-i duce acasă pe cei întorşi din pelerinaj. Acestea sunt intercalate cu cursele uzuale, pe parcursul mai multor zile, pentru a nu afecta programul normal de zbor, a precizat directorul Aeroportului „Ștefan cel Mare” Suceava, Ioan Măriuța.
O primă cursă specială, cu pelerinii hasidici reveniți de la Uman, a și plecat, conform programului stabilit, iar a doua era în pregătire, duminică după-amiază.
Operațiunea de asigurare a unui flux normal de călători în aeroport, chiar și în condițiile în care este tranzitat de peste 3000 de pelerini, se desfășoară cu sprijinul ISU, al Jandarmeriei și al Poliției, potrivit aceleiaşi surse.
La Uman, unde are loc anual pelerinajul de Roș Hașana (Anul Nou evreiesc), se află mormântul rabinul Nachman din Breslau, unul dintre fondatorii mișcării hasidice
Mormântul său este situat în cimitirul victimelor pogromurilor evreiești. În timpul erei sovietice, accesul la acest loc a fost restricționat, dar după independența Ucrainei, pelerinii au început să sosească din nou în Uman pentru a sărbători sărbătoarea alături de omul lor drept.
