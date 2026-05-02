Colegiul Medicilor din România a fost sesizat după ce un medic din specialitatea obstetrică-ginecologie ar fi pus posibile probleme apărute în timpul sarcinii sau după naștere pe seama conceperii copilului în perioada de post. Cazul are legătură directă cu Iașul, întrucât CMR a anunțat că sesizarea va fi transmisă către Colegiul Medicilor Iași, colegiul teritorial unde medicul este înregistrat.

Potrivit informațiilor apărute în spațiul public, declarațiile au vizat ideea că un copil conceput în post ar avea risc mai mare de deces în timpul sarcinii, după naștere sau de probleme medicale grave. Mai multe publicații au relatat că afirmațiile au fost făcute într-un clip publicat pe rețelele sociale și ulterior șters.

CMR: afirmațiile medicale trebuie susținute de dovezi

Colegiul Medicilor din România a transmis că se delimitează ferm de orice informație sau afirmație care nu are la bază dovezi științifice solide și nu este susținută de studii validate de comunitatea medicală, mai ales atunci când este vorba despre o specialitate cu impact direct asupra sănătății mamei și copilului.

Președinta CMR, Cătălina Poiană, a subliniat că libertatea de exprimare în spațiul public nu poate fi separată de responsabilitatea profesională. În medicină, un mesaj transmis public de un medic poate influența deciziile pacienților și nivelul de încredere în sistemul sanitar.

Pentru Iași, situația nu este doar o controversă online. Orașul este un centru medical universitar major, cu spitale, clinici private, specialiști și facultăți de profil, iar încrederea pacienților în actul medical este esențială. O afirmație făcută de un medic, mai ales într-un domeniu sensibil precum sarcina, poate produce neliniște, vinovăție sau decizii greșite în rândul femeilor însărcinate.

Cazul arată și cât de repede se poate transforma o declarație de pe rețelele sociale într-o problemă profesională analizată instituțional. Într-o perioadă în care mulți pacienți caută informații medicale pe TikTok, Facebook sau Instagram, diferența dintre opinie personală, credință, observație anecdotică și dovadă științifică devine esențială.

Sarcina nu poate fi explicată prin vinovăție religioasă

Problemele de sarcină pot avea cauze multiple: genetice, medicale, hormonale, infecțioase, imunologice, legate de vârstă, stil de viață sau afecțiuni preexistente. Tocmai de aceea, comunicarea publică trebuie să fie atentă și responsabilă, mai ales când se adresează femeilor care au trecut prin pierderi de sarcină sau complicații.

A pune o posibilă tragedie medicală pe seama momentului religios în care a fost conceput copilul poate induce vinovăție și teamă. Pentru paciente, un astfel de mesaj poate fi perceput ca o condamnare morală, nu ca o explicație medicală.

Biroul executiv al CMR a anunțat că sesizarea va fi trimisă către Colegiul Medicilor Iași, care urmează să analizeze cazul potrivit procedurilor profesionale. Până la o concluzie oficială, cazul rămâne o speță de verificare disciplinară, nu o decizie finală împotriva medicului vizat.

CMR a reafirmat, totodată, importanța respectării medicinei bazate pe dovezi și a responsabilității profesionale în comunicarea publică a medicilor. Mesajul instituției este clar: afirmațiile medicale cu impact asupra pacienților trebuie să fie sprijinite de date, studii și ghiduri validate, nu de presupuneri sau interpretări personale.

O lecție despre medicina comunicată pe rețelele sociale

Cazul medicului din Iași deschide o discuție mai largă despre felul în care medicii comunică în mediul online. Pacienții urmăresc tot mai des sfaturi medicale pe platforme rapide, unde mesajele scurte, emoționale și spectaculoase circulă mai ușor decât explicațiile prudente.