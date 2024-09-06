Mesaj RO-Alert trimis din greșeală către o altă localitate decât cea în care fusese observat ursul

Inspectoratul pentru Situații de Urgență Neamț a anunțat că a transmis în mod eronat un mesaj RO-Alert pentru a semnala prezența unui urs în comuna Borlești, deoarece animalul fusese observat în altă localitate, la Borca

Mesaj RO-Alert trimis din greșeală către o altă localitate

Joi seară, locuitorii comunei Borlești din județul Neamț au primit mesaj de avertizare cu privire la prezența unui urs, cu toate că animalul fusese observat în satul Sabasa, comuna Borca.

Prezența ursului fusese observat în Sabasa la ora 22:07.

Autoritățile au recunoscut că au transmis din greșeală mesajul către locuitorii comunei Borlești.

„Mesajul Ro Alert a fost transmis cetățenilor din localitatea în care a fost semnalată prezența animalului, însă dintr-o eroare mesajul la presă a fost transmis eronat, cu comuna Borlești”, a precizat ISU Neamț.