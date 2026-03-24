Mesajul prefectului către edilii ieșeni: „Reduceți posturile din primării!”

Sala Coandă din cadrul Palatului Culturii Iași a devenit, luni, scena unui eveniment crucial pentru viitorul administrației locale. Într-o ședință de îndrumare fără precedent, Instituția Prefectului Județului Iași a convocat reprezentanții tuturor unităților administrativ-teritoriale din județ pentru a pune la punct regulile stricte și complexe privind reducerea posturilor în administrația publică, în linie cu Ordonanța de Urgență nr. 7/2026.

În centrul discuțiilor s-a aflat aplicarea unui procent-record de reducere a personalului: 1.336 de posturi vor fi eliminate începând cu acest an, afectând Consiliul Județean, municipiile, orașele și comunele din județul Iași. Prefectul Dolachi-Pelin Constantin a subliniat că obiectivul nu este doar reducerea costurilor, ci menținerea unui cadru optim pentru serviciile publice, astfel încât comunitățile să nu fie afectate.

Întâlnirea a fost o demonstrație de transparență și rigoare: reprezentanții UAT-urilor au primit detalii clare privind modul de calcul al numărului maxim de posturi, inclusiv pentru funcțiile de primar, viceprimar, președinte și vicepreședinte de Consiliu Județean, dar și pentru posturile dedicate serviciilor publice comunitare – poliție locală, evidența persoanelor, pază și proiecte finanțate din fonduri externe.

Ședința a evidențiat flexibilitatea legislației, prin posibilitatea ca UAT-urile să reducă posturile fie prin aplicarea procentului de 30% asupra numărului maxim de posturi, fie prin diminuarea cheltuielilor de personal cu 10% începând cu 1 iulie 2026. În 2027, însă, aplicarea reducerilor devine obligatorie de la 1 ianuarie, subliniind urgența și impactul major al acestor măsuri.

Prefectura a clarificat și excepțiile: educația, sănătatea, cultura și serviciile publice specializate nu vor fi afectate de tăieri, pentru ca funcționarea acestor domenii să rămână nealterată.

Întâlnirea a avut un caracter pragmatic și tehnic, fiecare reprezentant al UAT-urilor având oportunitatea de a pune întrebări și de a primi răspunsuri directe de la juriștii Prefecturii și de la conducerea instituției. Prefectul a subliniat că astfel de sesiuni sunt vitale pentru crearea unui cadru predictibil, protejând interesele comunităților și asigurând că reorganizarea administrației locale se face în mod corect și responsabil.

Această întrunire marchează începutul unui proces de reorganizare cu efecte fără precedent în administrația ieșeană, iar rezultatele vor fi urmărite atent de cetățeni, autorități și observatori din întreaga regiune. În timp ce reducerile sunt menite să eficientizeze structura instituțiilor, impactul lor asupra comunităților va rămâne sub monitorizare atentă, iar Prefectura a promis că va relua astfel de întâlniri ori de câte ori va fi necesar pentru a răspunde punctual solicitărilor UAT-urilor. Carmen DEACONU