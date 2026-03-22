Miei puțini și scumpi, la Iași, pentru Paște

* prețul, între 25 și 45 lei kilogramul, la poarta fermei * paradoxul este evident: crescătorii spun că nu au majorat tarifele față de anul trecut, însă costurile lor au crescut constant * mulți fermieri ieșeni preferă să vândă mieii în statele arabe – Algeria, de exemplu, pentru prețuri de 20 lei/kg sau mai puțin decât să riște să rămână cu ei după Paște

Se apropie sărbătorile pascale, iar în gospodăriile din jurul Iași începe deja febra pregătirilor. Doar că, în loc de liniște și tradiție, anul acesta vine cu o realitate care apasă tot mai greu: mielul de Paște rămâne un „lux” pentru tot mai mulți.

Cu trei săptămâni înainte de sărbătoare, telefoanele fermierilor sună deja insistent. Clienții fideli își rezervă din timp carnea, ca nu cumva să rămână fără. În majoritatea fermelor, listele sunt deja în formare, iar relațiile construite în ani cântăresc mai mult decât orice reclamă.

Prețurile? Deloc prietenoase. Între 40 și 45 de lei kilogramul, direct din fermă - și chiar dacă sunt „negociabile”, puțini își mai permit să cumpere fără să calculeze atent fiecare leu. Paradoxul este evident: crescătorii spun că nu au majorat tarifele față de anul trecut, însă costurile lor au crescut constant. Furajele, energia, transportul — toate au împins cheltuielile în sus, lăsându-i prinși între nevoia de a vinde și teama de a nu rămâne cu marfa. „Avem miei mici, sub 10 kg în viu, la ora asta. Paștele este mai devreme în acest an, vremea nu ne-a ajutat, au fost perioade lungi de ger, costuri mari... Încercăm să vindem cum putem, de frică să nu rămânem cu ei, din cauza războaielor din țările arabe. Sunt unele state arabe care încă vin după miei, dar pe piața internă nu se mișcă mare lucru. Mulți întreabă și cam atât”, spune un fermier din partea de vest a județului.

Mulți fermieri ieșeni preferă să vândă mieii în statele arabe – Algeria, de exemplu, pentru prețuri de 20 lei/k, sau chiar mai puțin, decât să riște să rămână cu ei după Paște.

Atmosfera este, astfel, una tensionată. Pe de o parte, fermierii încearcă să păstreze clienții tradiționali, uneori acceptând negocieri sau chiar reduceri pentru a-și asigura vânzarea. Pe de altă parte, cumpărătorii sunt tot mai prudenți, iar carnea de miel nu mai este o achiziție automată, ci una atent cântărită.

Totuși, fidelitatea încă există. Dar în spatele acestei loialități se ascunde o teamă comună: fermierii se tem că vor rămâne cu mieii nevânduți, iar clienții că prețurile vor crește și mai mult pe ultima sută de metri.

Într-un context economic complicat, mielul de Paște devine astfel un simbol al echilibrului fragil dintre tradiție și realitate. O tradiție care se păstrează, dar care costă tot mai mult — și pentru cei care o produc, și pentru cei care vor să o ducă mai departe pe masa de sărbătoare. Daniel BACIU