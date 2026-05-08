Mii de elevi din Iași primesc mâncare gratuită la școală

Vești uriașe pentru mii de familii din Iași! Guvernul a aprobat oficial finanțarea Programului Național „Masă Sănătoasă”, iar în județul Iași nu mai puțin de 24.244 de elevi vor primi zilnic hrană gratuită la școală în anul 2026.

Decizia adoptată vineri de Executiv transformă programul într-una dintre cele mai mari intervenții sociale și educaționale din ultimii ani, într-un context economic în care tot mai multe familii se confruntă cu dificultăți financiare și creșteri de prețuri.

Guvernul a crescut și alocația zilnică pentru hrană, de la 15,5 lei la 16,5 lei pentru fiecare elev, într-o încercare de a ține pasul cu scumpirile accelerate din sectorul alimentar.

La nivel național, suma alocată este colosală

1,531 miliarde de lei vor fi distribuiți către autoritățile locale și școlile incluse în program. Banii provin de la bugetul de stat, prin sume defalcate din TVA, și vor alimenta unul dintre cele mai extinse programe sociale dedicate copiilor din România.

Programul „Masă Sănătoasă” a devenit deja o gură de oxigen pentru sute de mii de elevi. Pentru mulți copii din mediile vulnerabile, masa oferită la școală reprezintă uneori singura hrană consistentă a zilei. Autoritățile speră astfel să combată abandonul școlar, absenteismul și excluziunea socială.

La nivelul întregii țări, peste 540.000 de copii din 1.427 de unități de învățământ beneficiază de program începând cu 8 ianuarie 2026. Elevii și preșcolarii primesc zilnic fie o masă caldă, fie un pachet alimentar, acolo unde infrastructura nu permite servirea hranei gătite.

Pentru administrațiile locale urmează acum o cursă contra cronometru: bugetele trebuie rectificate rapid, contractele pentru hrană trebuie pregătite, iar școlile trebuie să organizeze distribuția alimentelor pentru zecile de mii de beneficiari.

Într-o perioadă în care sărăcia și inflația lovesc puternic multe familii, programul „Masă Sănătoasă” devine nu doar o măsură educațională, ci și un adevărat colac de salvare socială pentru mii de copii din județul Iași. Carmen DEACONU