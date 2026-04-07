Mii de șomerii ieșeni, abandonați de sistem

* cei mai mulți șomeri din județ au studii gimnaziale, primare sau profesionale * practic, peste 85% din cei 9.685 șomeri ai Iașului au un nivel de instruire redus, ceea ce îi plasează într-o zonă din care ieșirea este extrem de dificilă * doar 9,92% au liceu și doar 4,17% au studii superioare, ceea ce confirmă un adevăr simplu, dar dureros: fără educație, șansele pe piața muncii sunt minime

La prima vedere, totul pare sub control. O rată a șomajului de doar 3,47% la finalul lunii februarie 2026 ar putea sugera un județ stabil, poate chiar prosper. Dar această cifră, rece și aparent liniștitoare, ascunde o realitate mult mai dură, care nu se vede în procente și nu apare în comunicate: drama a mii de oameni care trăiesc fără venituri, fără siguranță și fără perspective reale de a-și schimba viața.

În evidențele oficiale sunt aproape 10.000 de șomeri, mai exact 9.685 de persoane. Aproape jumătate sunt femei, iar covârșitoarea majoritate provine din mediul rural. Acolo, departe de orașe și de oportunități, șomajul nu mai este doar o statistică, ci o stare permanentă. Satele din jurul Iașului devin, încet dar sigur, spații în care lipsa locurilor de muncă nu mai este o excepție, ci regula.

Cea mai dură realitate nu este însă numărul șomerilor, ci faptul că majoritatea dintre ei nu primesc niciun sprijin financiar. Doar puțin peste 1.300 de persoane beneficiază de indemnizație de șomaj, în timp ce peste 8.300 trăiesc fără niciun venit garantat. Asta înseamnă că pentru cei mai mulți dintre ei, fiecare zi este o luptă pentru supraviețuire, dusă în tăcere, fără vizibilitate și fără soluții reale.

În spatele acestei situații se află o problemă structurală profundă: educația. Datele arată clar că cei mai mulți șomeri au studii gimnaziale, primare sau profesionale. Practic, peste 85% dintre ei au un nivel de instruire redus, ceea ce îi plasează într-o zonă din care ieșirea este extrem de dificilă. În contrast, persoanele cu studii superioare reprezintă doar o mică parte din totalul șomerilor, ceea ce confirmă un adevăr simplu, dar dureros: fără educație, șansele pe piața muncii sunt minime.

Educația, sentință definitivă

Structura șomajului arată fără echivoc unde este problema: 33,79% – studii gimnaziale, 26,16% – primare sau fără studii, 25,96% – profesionale. Mai précis, peste 85% dintre șomerii ieșeni au educație redusă. În schimb, doar 9,92% au liceu și doar 4,17% au studii superioare. Iar concluzia este brutală: fără educație, ești practic exclus de pe piața muncii.

Această realitate creează un cerc vicios. Lipsa educației duce la lipsa locurilor de muncă, iar lipsa locurilor de muncă duce la sărăcie și marginalizare. În mediul rural, acest cerc devine aproape imposibil de rupt. Oamenii rămân blocați între lipsa oportunităților și absența unor politici eficiente care să îi ajute să se reintegreze.

În același timp, scăderea ușoară a ratei șomajului ridică întrebări serioase. Cum doar câteva sute de persoane reușesc să se angajeze într-un an, restul dispar din statistici sau se adâncesc într-o zonă gri, invizibilă pentru sistem? Este o întrebare care planează asupra întregii situații și care arată că cifrele oficiale nu spun întreaga poveste.

În spatele procentelor „bune” se conturează, de fapt, o criză tăcută. Una care nu explodează spectaculos, dar care erodează constant comunități întregi. O criză în care mii de oameni trăiesc la limita existenței, fără siguranță și fără speranță reală de schimbare.

Iașul nu este doar un județ cu șomaj scăzut. Este un județ în care diferența dintre aparență și realitate devine tot mai mare. Iar această diferență, ignorată prea mult timp, riscă să se transforme într-o problemă majoră, cu efecte greu de controlat. Daniel BACIU