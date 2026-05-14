Ministrul Culturii, András Demeter, va participa pe 18 mai 2026 la vernisajul expoziției dedicate lui Constantin Brâncuși, organizată la Muzeul de Artă din Palatul Culturii.

Evenimentul marchează prezentarea în premieră, la Iași, a lucrării „Cap de copil”, una dintre piesele de tezaur național semnate de sculptor. Demersul face parte din programul dedicat Anului Constantin Brâncuși, instituit în 2026, la 150 de ani de la nașterea artistului.

„Cap de copil”, piesa de tezaur adusă la Palatul Culturii

Lucrarea, evaluată la circa 7 milioane de euro, a ajuns deja la Palatul Culturii și va fi expusă publicului în perioada 18–24 mai 2026.

Piesa se află în patrimoniul Muzeului Național de Artă al României și face parte din categoria lucrărilor de tezaur național.

„Cap de copil” a fost finalizată în 1906 și turnată în bronz la Paris. Lucrarea aparține unei etape importante din creația sculptorului, în perioada în care Brâncuși se apropia de limbajul artistic care avea să-l transforme într-un reper al artei moderne.

O sală nouă va fi inaugurată la Muzeul de Artă

Vernisajul va marca și inaugurarea unei noi săli a Muzeului de Artă din Palatul Culturii. Spațiul a fost pregătit pentru evenimente de patrimoniu și pentru expunerea unor lucrări cu valoare ridicată.

Pe lângă sculptura „Cap de copil”, publicul va putea vedea și două obiecte asociate lui Constantin Brâncuși: o scrisoare de dragoste adresată lui Florence Meyer și un cilindru realizat de artist, legat de universul lucrării „Pasărea Măiastră”.

Evenimentul este realizat de Complexul Muzeal Național „Moldova” Iași, în parteneriat cu Muzeul Național de Artă al României. Potrivit managerului interimar al Palatului Culturii, Andrei Apreotesei, ministrul András Demeter va fi însoțit de Bogdan Trâmbaciu, directorul Unității de Management a Proiectelor, și de Daniel Jinga, managerul Operei Naționale București.

Maura ANGHEL