Miracolul a ajuns la Iași. Lumina Sfântă a coborât din Ierusalim și a aprins speranța în inimile credincioșilor
Un moment de o încărcătură spirituală uriașă a electrizat Iașul în această seară: Lumina Sfântă de la Ierusalim a ajuns în oraș, adusă cu avionul și întâmpinată cu emoție pe Aeroportul Internațional Iași, în jurul orei 20:00.
După ce a străbătut mii de kilometri din inima creștinătății, flacăra sacră a fost primită de oficialități și reprezentanți ai Bisericii, printre care și primarul Iașului, Mihai Chirica, într-o atmosferă solemnă, încărcată de emoție și credință.
După sosirea la Iași, Lumina va fi distribuită rapid către toate parohiile, pentru ca, la miezul nopții, fiecare credincios să o primească în mâini.
Este clipa în care întunericul este alungat, iar mesajul răsună în întreaga lume ortodoxă: „Hristos a înviat!”
Drumul Luminii: de la Ierusalim la inimile ieșenilor
Totul a început în Ierusalim, în Biserica Sfântului Mormânt, acolo unde s-a produs din nou miracolul: aprinderea Sfintei Lumini, simbol al Învierii lui Hristos.
Flacăra a fost apoi împărțită delegațiilor bisericești și transportată în România, unde a aterizat mai întâi pe Aeroportul Internațional Henri Coandă, fiind adusă de arhimandritul Teofil Anăstăsoaie.
De acolo, Lumina a pornit mai departe, către toate colțurile țării, ajungând și la Iași, unde mii de credincioși o așteaptă pentru noaptea Învierii.
La Otopeni, momentul a fost însoțit de un mesaj profund transmis de Paisie Sinaitul: „Lumina este expresia vieții, a adevărului și a libertății. Ea unește și aduce pace.”
Cuvinte care au căpătat o forță și mai mare în contextul tensionat al lumii de astăzi.
Anul acesta, tradiția a fost pusă la încercare. Conflictul din Orientul Mijlociu a dus la închiderea temporară a bisericii din Ierusalim timp de 40 de zile, iar aducerea Luminii a fost sub semnul incertitudinii.
Exista chiar scenariul în care flacăra nu ar fi putut ajunge în România.
Dar, în ciuda tuturor obstacolelor, tradiția a învins. Lumina a fost adusă și în acest an, continuând un ritual început în 2009 de Patriarhul Daniel.
