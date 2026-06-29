* Miroslava Literară a devenit un fenomen rar în România * localitatea are o comunitate de cititori construită în jurul a patru cluburi de lectură, cu activități gratuite pentru copii, adolescenți și adulți

Miroslava are cel mai mare club de lectură din țară, un proiect crescut nu din campanii zgomotoase, ci din răbdare, pasiune și dragoste pentru oameni. Miroslava Literară înseamnă astăzi patru cluburi de lectură, sute de cărți citite împreună și o comunitate care a adus la aceeași masă copii, adolescenți și adulți. Proiectul este fondat și coordonat de profesoara Andreea Pîrlea, cadru didactic la Liceul „Comandor Alexandru Cătuneanu”, cea care a reușit să transforme lectura într-o formă de întâlnire.

Patru cluburi, o singură pasiune: cărțile

Andreea Pîrlea explică structura proiectului și felul în care Miroslava Literară a crescut în jurul mai multor generații de cititori. „Miroslava Literară înseamnă, astăzi, patru cluburi de lectură, sute de cărți citite împreună și o comunitate construită cu răbdare, bucurie și dragoste pentru oameni. Toate activitățile noastre sunt gratuite și se desfășoară din dorința sinceră de a aduce lectura mai aproape de copii, adolescenți și adulți, de a crea spații în care fiecare să se simtă ascultat, înțeles și primit cu drag. Magic Club, dedicat celor mai mici cititori, este coordonat cu multă dăruire de doamna Florența Rață Cruciuleanu. Lecturino este clubul pentru copiii de gimnaziu. Lecturiada – Liceenii citesc este dedicat adolescenților care aleg să crească împreună prin cărți și dialog. Cartea de sâmbătă este noul nume al clubului nostru pentru adulți, o întâlnire deschisă tuturor celor care iubesc lectura și conversațiile autentice. Am bucuria de a coordona acest proiect și trei dintre cluburile sale, iar sprijinul doamnei Florența Rață Cruciuleanu la Magic Club face ca această familie a cititorilor să fie și mai frumoasă”, a spus prof. Andreea Pîrlea. Miroslava Literară poartă numele locului în care a prins rădăcini, se află sub egida Parohiei Sfântul Antonie cel Mare – Valea Adâncă, dar nu este un spațiu închis. De-a lungul anilor, s-au alăturat oameni din multe colțuri ale județului, uniți de aceeași dragoste pentru cărți.

Într-o perioadă în care se vorbește tot mai des despre scăderea interesului pentru lectură, proiectul de la Miroslava arată că oamenii se întorc la cărți atunci când acestea sunt puse într-un context viu. Lectura nu mai este obligație, ci întâlnire. Nu mai este doar exercițiu individual, ci comunitate.

Un copil care citește într-un club învață să își spună ideile. Un adolescent care discută o carte învață să argumenteze și să asculte. Un adult care revine la întâlnirile de lectură descoperă că literatura nu îl scoate din lume, ci îl ajută să o înțeleagă mai bine.

Patru cluburi. Sute de cărți. O singură pasiune. La Miroslava, cărțile au devenit punte între generații, iar lectura a ieșit din bibliotecă și s-a transformat într-o comunitate vie.

Maura ANGHEL