Mitropolitul Teofan a împărțit pachete tuturor deținuților din Penitenciarul de Maximă Siguranță

* în pragul Paștelui, Penitenciarul de Maximă Siguranță din Iași a fost locul unei acțiuni cu puternică încărcătură umană și spirituală * Înaltpreasfințitul Părinte Teofan a oferit pachete pascale tuturor celor 680 de persoane private de libertate, într-o campanie care a adunat donații, solidaritate și un mesaj rar că nici cei din spatele gratiilor nu trebuie uitați

Într-un oraș în care pregătirile pentru Paște se văd în piețe, în magazine și în biserici, la Iași a avut loc și un gest discret, dar profund, într-unul dintre cele mai închise spații ale societății. Pe 8 aprilie 2026, Înaltpreasfințitul Părinte Teofan a fost prezent în mijlocul persoanelor private de libertate din Penitenciarul de Maximă Siguranță Iași, unde a oferit pachete pascale, binecuvântare și cuvinte de încurajare.

Vizita a fost organizată în cadrul campaniei „Cu inima deschisă pentru cei închiși”, inițiată de Fiideajutor.ro, și i-a reunit, alături de Părintele Mitropolit, pe Pr. Protopop Florin Aurel Călugăru, din partea Protopopiatului Iași 1, pe Pr. Răzvan-Petru Aonofriesei-Puiu, inspector eparhial în cadrul Biroului pentru asistență religioasă în unități bugetare, precum și echipa Fiideajutor.ro, coordonată de Pr. director Cosmin Brînză.

Dimensiunea concretă a acțiunii este una impresionantă: prin donațiile oferite în perioada Postului Mare, completate de sprijinul Mitropoliei Moldovei și Bucovinei, au fost pregătite și distribuite pachete pentru toate cele 680 de persoane private de libertate din penitenciar. Dincolo de cifră, însă, miza reală a fost una morală și simbolică. Pentru mulți dintre cei aflați în detenție, sărbătorile trec fără familie aproape, fără vizite și fără semne că cineva se mai gândește la ei.

La începutul întâlnirii, Mitropolitul Teofan a adresat un cuvânt angajaților instituției, insistând asupra celor trei piloni care dau stabilitate vieții: credința în Dumnezeu, familia și responsabilitatea față de muncă. Ulterior, ierarhul a parcurs secțiile de detenție și a oferit fiecărui deținut, alături de darurile pascale, și un cuvânt personal de mângâiere.

Ecoul acestei întâlniri a fost surprins și de preotul capelan al penitenciarului, Pr. Cristian Șurpănelu, care a subliniat impactul spiritual al vizitei: „Prezența Înaltpreasfințitului Părinte Mitropolit Teofan a adus o lumină neașteptată și o profundă alinare spirituală în rândul celor privați de libertate, reamintindu-le că nu sunt uitați înaintea lui Dumnezeu și a oamenilor.”

În spatele campaniei stă o mobilizare amplă a comunității. Organizatorii spun că aproape jumătate dintre persoanele aflate în detenție nu sunt vizitate de nimeni, iar pentru acestea un pachet de Paște devine mai mult decât un dar material: devine un semn de apropiere, de iertare și de recunoaștere a demnității lor umane. Într-un spațiu dominat de singurătate și ruptură, un astfel de gest capătă greutatea unei confirmări că omul nu este redus doar la greșeala sa.

Mesajul acesta a fost formulat limpede și de Pr. Cosmin Brînză, directorul Fiideajutor.ro, care a transmis: „Le mulțumim din suflet tuturor celor care și-au deschis inima și au ales să dăruiască celor pe care societatea, de multe ori, îi vede doar prin prisma greșelilor lor. Au arătat că mila și dragostea trec dincolo de ziduri și că fiecare om rămâne chemat la îndreptare și la un nou început”.

Versetul „În temniță am fost și ați venit la Mine” a devenit, și anul acesta, fundamentul unei inițiative care transformă compasiunea în faptă. Reprezentanții penitenciarului au evidențiat, la rândul lor, caracterul profund al acțiunii și au subliniat că parteneriatul dintre instituție și Biserică poate susține procesul de reintegrare socială. Activitatea a implicat atât personalul sectorului de reintegrare, cât și angajați din alte departamente, într-un efort comun de a aduce lumină și speranță în viața celor aflați în detenție.

Maura ANGHEL