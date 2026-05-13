Monstrul din Hârlău, arestat
* și-a violat mama, după ce a desfigurat-o în bătaie
Un bărbat de 48 de ani a fost arestat preventiv. El este acuzat că şi-ar fi lovit şi violat mama. Potrivit oamenilor legii, femeia a avut nevoie de 15 zile de îngrijiri medicale din cauza loviturilor repetate primite la nivelul feţei şi corpului.
În referatul cu propunere de luare a măsurii arestării preventive s-a menţionează că pe 2 mai, bărbatul în vârstă de 48 de ani şi-a forţat mama, o femeie în vârstă de 71 de ani, să întreţină raporturi sexuale. Pentru că bătrâna s-a împotrivit, acesta a lovit-o cu pumnii în zona feţei şi a corpului.
Din cauza gravităţii leziunilor, bătrâna a necesitat 15 zile de îngrijiri medicale.
Procurorul de la Parchetul de pe lângă Judecătoria Hârlău a solicitat judecătorului de drepturi şi libertăţi luarea măsurii arestării preventive pentru 30 de zile faţă de o persoana cercetată pentru viol, propunerea fiind admisă de judecător. Laura RADU
