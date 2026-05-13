TVA redus pentru tinerii care își cumpără prima locuință
Guvernul deschide robinetul majorărilor salariale
Inflație mare, dobânzi mari
Cât costă, de fapt, o tarabă în piețele Iașului
Iarna care a testat Iașul: fără avarii majore, dar cu costuri uriașe
România intră azi la Eurovision. Alexandra Căpitănescu cântă a treia
23 de școli din Iași pot da elevilor o meserie înainte de Bac
Varianta de Ocolire Podu Iloaiei va fi scoasă la licitație săptămâna viitoare!
Publica anunt
INCHIDE
Inapoi
Pagina principală Moldova Monstrul din Hârlău, arestat

Monstrul din Hârlău, arestat

Monstrul din Hârlău, arestat

* și-a violat mama, după ce a desfigurat-o în bătaie 
Un bărbat de 48 de ani a fost arestat preventiv. El este acuzat că şi-ar fi lovit şi violat mama. Potrivit oamenilor legii, femeia a avut nevoie de 15 zile de îngrijiri medicale din cauza loviturilor repetate primite la nivelul feţei şi corpului.
În referatul cu propunere de luare a măsurii arestării preventive s-a menţionează că pe 2 mai, bărbatul în vârstă de 48 de ani şi-a forţat mama, o femeie în vârstă de 71 de ani, să întreţină raporturi sexuale. Pentru că bătrâna s-a împotrivit, acesta a lovit-o cu pumnii în zona feţei şi a corpului. 
Din cauza gravităţii leziunilor, bătrâna a necesitat 15 zile de îngrijiri medicale. 
Procurorul de la Parchetul de pe lângă Judecătoria Hârlău a solicitat judecătorului de drepturi şi libertăţi luarea măsurii arestării preventive pentru 30 de zile faţă de o persoana cercetată pentru viol,  propunerea fiind admisă de judecător. Laura RADU
 

Evenimentul pe WhatsApp – cele mai tari stiri, direct pe telefon!

Esti mereu pe fuga? Noi îti trimitem zilnic cele mai importante 3 stiri din Iasi, Moldova si tara – scurt, clar, fara spam.

Plus: alerte locale de urgenta, noutati exclusive si acces rapid la anunturi importante.

Intra pe canalul nostru oficial: WhatsApp Ziarul Evenimentul

⇒ Încearca 3 zile. Daca nu-ti place, poti iesi oricând.

Esti martorul unui eveniment care poate fi o stire de interes pentru comunitate?

Trimite-ne detalii si imagini la numarul de WhatsApp    0752 266 264  si noi le facem cunoscute!

Subiecte asemanatoare

Moldova

Mai Multe

Politica

Mai Multe

Ultima Ora

Mai Multe Stiri