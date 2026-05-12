Mortalitatea infantilă provoacă panică în Moldova!

După un deceniu în care mortalitatea infantilă părea că intră pe un trend de scădere și stagnare, cifrele revin violent în sus. În 2024, rata mortalității infantile a urcat la 6,6 decese la mia de copii născuți vii, față de 5,6 în 2023, ceea ce înseamnă că sute de familii din România au trecut prin tragedii imposibil de descris.

În spatele acestor cifre se află o realitate devastatoare: spitale fără aparatură suficientă, maternități care funcționează la limită, secții de neonatologie suprasolicitate și un sistem medical care continuă să primească printre cele mai mici finanțări din Uniunea Europeană.

România ajunge astfel într-un top rușinos al Europei, la mare distanță de statele care au investit masiv în sănătate și au redus dramatic decesele în rândul nou-născuților.

În timp ce Austria alocă 9,5% din PIB pentru sănătate și are o mortalitate infantilă de doar 3,1 la mie, România rămâne blocată la 5,2% din PIB, aproape la coada Uniunii Europene. Cehia, care investește 9% din PIB în sănătate, are o rată de doar 2,3 la mie. Diferența este uriașă și se vede direct în șansa la viață a unui copil născut prematur sau cu probleme medicale grave.

În cifre absolute, bilanțul este cutremurător: 952 de copii au murit înainte de a împlini vârsta de un an. Practic, aproape o mie de destine frânte înainte să înceapă cu adevărat viața. Iar multe dintre aceste tragedii ar fi putut fi prevenite prin acces rapid la servicii medicale și prin dotarea corespunzătoare a spitalelor.

Zeci de spitale și maternități au cerut ajutor urgent pentru aparatură medicală vitală

Analiza cauzelor scoate la iveală un adevăr și mai dramatic. Nu vorbim doar despre afecțiuni imposibil de tratat. Din totalul deceselor, 220 au fost provocate de boli ale aparatului respirator, 208 de anomalii cromozomiale și malformații congenitale, iar alte zeci de cazuri au avut drept cauză infecții și boli parazitare. Medicii spun că multe dintre aceste cazuri puteau avea un alt deznodământ dacă maternitățile și secțiile de neonatologie ar fi fost echipate la standarde moderne.

În acest context, Organizația Salvați Copiii România trage un semnal de alarmă fără precedent. Nu mai puțin de 35 de spitale și maternități din țară au cerut ajutor urgent pentru aparatură medicală vitală. Lista nevoilor este uriașă: incubatoare, ventilatoare de suport respirator, mese de resuscitare, pulsoximetre, lămpi de fototerapie și echipamente de terapie intensivă neonatală. Costurile totale depășesc trei milioane de euro.

Medicii avertizează că fiecare zi fără aceste echipamente înseamnă riscuri uriașe pentru copiii născuți prematur sau cu afecțiuni severe. În multe spitale din România, aparatura este insuficientă sau depășită moral, iar personalul medical este obligat să lupte contracronometru pentru fiecare viață.

Moldova rămâne una dintre cele mai vulnerabile regiuni ale țării

Statisticile sunt șocante. Județul Botoșani este printre cele mai afectate din România, cu o rată a mortalității infantile de 9,8 la mie, aproape triplu față de București. Situația este dramatică și în Suceava, unde rata a ajuns la 10,7 la mie. Practic, în nord-estul României, șansa unui copil de a supraviețui primului an de viață este considerabil mai mică decât în marile centre dezvoltate.

Diferențele dintre regiuni scot la iveală prăpastia uriașă dintre România urbană dezvoltată și zonele în care accesul la servicii medicale rămâne o loterie. În București, rata mortalității infantile este de 3,3 la mie, comparabilă cu unele state occidentale. În schimb, în județe precum Mureș, Ialomița, Suceava sau Botoșani, cifrele ating niveluri alarmante.

Experții avertizează că problema nu este doar lipsa banilor, ci și infrastructura medicală inegală, exodul personalului medical și dificultatea accesului rapid la servicii specializate pentru gravide și nou-născuți. În multe localități din Moldova, părinții sunt obligați să parcurgă zeci sau chiar sute de kilometri pentru a ajunge la o maternitate capabilă să gestioneze un caz complicat.

În fața acestei realități dramatice, Salvați Copiii România încearcă să acopere golurile lăsate de sistemul public. Organizația a lansat un nou apel pentru redirecționarea a 3,5% din impozitul pe venit către dotarea maternităților și secțiilor de nou-născuți. Reprezentanții organizației spun că fiecare incubator cumpărat și fiecare ventilator instalat poate însemna diferența dintre viață și moarte pentru un copil. Nicoleta ZANCU