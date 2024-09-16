Mustul, gustul dulce al toamnei din vii

În diminețile de toamnă, când razele soarelui se joacă printre vii și aerul e încărcat de aroma pământului umed, gândul ne poartă către unul dintre cele mai apreciate daruri ale acestui anotimp: mustul. E acel nectar proaspăt, dulce, ușor tulbure, care păstrează în el toată esența soarelui de vară și promisiunea vinului ce va să vină.

Mustul este sucul natural obținut din struguri proaspăt zdrobiți. Nu este încă fermentat în întregime, ceea ce înseamnă că reține o dulceață deosebită și o savoare autentică a fructului. În fiecare strop de must simți căldura și energia strugurilor, transformate într-o băutură efemeră, dar neprețuită. Este prima esență a vinului, în cea mai pură și nealterată formă.

Este sucul nefermentat al strugurilor proaspăt zdrobiți, acea dulceață autentică ce ascunde promisiunea vinului, dar care în sine este un dar al toamnei. Procesul începe în vie, la culesul strugurilor, o muncă plină de bucurie și trudă, unde fiecare ciorchine adună laolaltă roadele unui an de muncă.

De la vie, în butoaie

În tradiția populară, culesul viilor începe în ziua de 14 septembrie, odată cu Ziua Crucii, o sărbătoare creștină ce marchează începutul recoltelor. Oamenii cred că în această zi „se închide pământul” pentru insectele dăunătoare, și astfel începe vremea culesului, sub ocrotirea sfinților. După ce strugurii sunt aduși din vie, sunt zdrobiți fie în mod tradițional, cu picioarele goale, fie cu ajutorul teascurilor moderne, pentru a elibera sucul dulce. În mod tradițional, mustul se păstrează în vase de lemn sau butoaie, unde începe lent procesul de fermentație, transformându-se treptat în vin. Însă înainte ca acest proces să se definitiveze, mustul este savurat proaspăt, în zilele de toamnă târzie, fiind preferat pentru gustul său răcoritor și dulce. Aroma sa dulce și bogată umple aerul, invitând trecătorii să guste din rodul proaspăt stors. Acest proces de preparare este deseori însoțit de un sentiment de comunitate, unde vecinii și rudele se ajută reciproc, iar copiii aleargă prin vie, gustând din stropii dulci ce se scurg din teasc.

Gustul mustului, o dulce aducere aminte

Pentru mulți, gustul mustului reprezintă mai mult decât o băutură proaspătă — este o veritabilă experiență senzorială care evocă amintiri din copilărie. De fiecare dată când simți pe limbă dulceața mustului, te întorci în timp, la acele zile însorite de septembrie, când strugurii erau culeși în grabă, iar mâinile tale mici încercau să prindă și ele câțiva pentru a-i gusta direct din viță. Mustul este băutura care aduce împreună generații, care păstrează în ea tradițiile și bucuriile simple ale vieții de la țară.

Pentru mulți, gustul mustului înseamnă întoarcerea la copilărie. Zilele petrecute în vie, când picurii dulci ai sucului de struguri se scurgeau pe buze, sunt imprimate adânc în memorie. Mustul are darul de a aduna familii și prieteni laolaltă, de a deschide povești și a aduce zâmbete. În satele din Iași, fiecare gospodărie își pune strugurii la teasc, iar mirosul dulce al mustului proaspăt umple aerul de toamnă, aducând cu el promisiunea sărbătorilor ce vor veni. „Fiecare strop din această băutură îmi amintește de zilele calde de toamnă, de sunetele culegătorilor din vie, de râsete și povești împărtășite în jurul teascului. Este o parte din sufletul toamnei românești, o tradiție care se transmite din generație în generație. În sate, fiecare familie are propriul mod de a prepara mustul, iar procesul în sine devine un ritual sacru. Pentru bunicii mei, în copilăria lor, mustul era prima băutură a toamnei, gustată cu mult înainte ca vinul să prindă viață. Acum lucrurile s-au schimbat mult, tehnologia a înlocuit mult din munca manuală, dar a rămas bucuria culesului. Mereu ne adunăm toamna în via bunicilor și strângem strugurii. E un ritual”, a spus Nicu Adam, un ieșean cu rădăcini din comuna Bohotin. Dincolo de gustul său deosebit, mustul are și beneficii importante pentru sănătate. Este bogat în vitamine, antioxidanți și minerale, mai ales dacă este consumat în stadiul său proaspăt. Antioxidanții din must ajută la protejarea organismului împotriva radicalilor liberi, iar polifenolii din struguri contribuie la menținerea sănătății inimii. De asemenea, fiind nefermentat, mustul nu conține alcool, ceea ce îl face o băutură perfectă și pentru copii sau pentru cei care preferă să evite alcoolul.

Pe lângă toate acestea, mustul aduce cu el și o comuniune spirituală. Culesul devine un moment de conectare profundă între om și pământ, iar mustul devine parte a acestui ritual sacru, în care gustul dulce și parfumat aduce mulțumire și bucurie. Mustul nu este doar o băutură – este o poveste a toamnei, o legătură între trecut și prezent, o celebrare a vieții și a darurilor pământului.

Maura ANGHEL