Naționalul ieșean, invitat la Reuniunea Teatrelor Naționale de la Chișinău

La finalul acestei săptămâni, Teatrul Național Iași participă, ca în fiecare an, la Reuniunea Teatrelor Naționale Românești de la Chișinău, eveniment de amploare, organizat de Teatrul Național „Mihai Eminescu”. La cea de-a IX-a ediție, Naționalul ieșean va oferi publicului două dintre cele mai apreciate producții ale sale: „O tragedie veninoasă” după „Women beware women” de Thomas Middleton, regia, traducerea și adaptarea scenică – Silviu Purcărete (21 septembrie, Sala Mare, TNME) și „Antologia dispariției” după proză feminină contemporană de Ștefania Mihalache, Anca Vieru, Lorina Bălteanu, Ruxandra Burcescu, Lavinica Mitu, Simona Popescu, regia – Radu Afrim (22 septembrie, Sala Mare, TNME).

„ O tragedie veninoasă”, cel de-al șaselea proiect al regizorului Silviu Purcărete lansat pe scena Naționalului ieșean, a avut premiera în luna februarie a acestui an, pe scena Sălii Mari. Scenografia spectacolului este creată de Dragoş Buhagiar, proiectul marcând împlinirea a 14 ani de colaborare cu regizorul Silviu Purcărete, începută la Teatrul Naţional Iaşi, cu spectacolul „Uriaşii munţilor” de Luigi Pirandello.

„ Antologia dispariției” a fost lansată în luna noiembrie, 2023, la Teatru³. Producției i s-au decernat trei importante premii la cea mai recentă ediție a Galei UNITER -- „Cel mai bun spectacol”, „Cea mai bună actriță în rol secundar” acordat Mălinei Lazăr pentru rolurile Copil, Fetiță, Ileana, Sabina, Daisy Johnson, Nina copil din spectacolul „Antologia dispariţiei” și „Cel mai bun video design” pentru video-proiecţiile, filmările și mappingul din același spectacol, oferit lui Mihai Nistor.

Cele două spectacole vor participa în luna octombrie la Festivalul Național de Teatru de la București. În aceeași lună, producțiile „O tragedie veninoasă” și „Plugarul și Moartea” sunt invitate la Craiova, la Teatrul Național „Marin Sorescu”, în cadrul evenimentului „Săptămâna Purcărete – 50 de ani de excelență în teatru”.

Muzica originală îi aparține lui Vasile Șirli, asistenți de regie au fost Radu Ghilaș și Robert Vlad, iar asistent de scenografie, Anda Pop. Din distribuție fac parte Ionuț Cornilă, Dumitru Năstrușnicu, Călin Chirilă, Cosmin Maxim, Ada Lupu, Diana Roman, Doru Aftanasiu, Horia Veriveș, Răzvan Conțu, Mălina Lazăr, Petronela Grigorescu, Andrei Sava, Andreea Boboc, Diana Chirilă, Haruna Condurache, Radu Ghilaș, Robert Agape, Alexandra Azoiței, Mara Bărbărie, Iustin Căuneac, Ionuț Cozma, Luca Gumeni, George Gușuleac, Valentin Mocanu, Eduard Pîslariu, Anamaria Rusu, Marian Stavarachi.