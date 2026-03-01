Noaptea contrabandiștilor. Operațiune demnă de filmele de acțiune, pe Prut!

* șase cetățeni din Bangladesh, cu vârste între 23 și 45 de ani, trecuseră ilegal râul Prut * migranții urmau să fie preluați imediat de două autoturisme - unul înmatriculat în județul Călărași și altul în județul Iași, folosit în regim taxi - pentru a fi transportați până la Timișoara, poarta către Europa Occidentală * prețul libertății promise: 2.900 de euro

Frontiera de est a României a devenit, pentru câteva ore, scena unei intervenții spectaculoase, desfășurate contracronometru pe ambele maluri ale Prutului, unde polițiștii de frontieră români și cei din Republica Moldova au dejucat o tentativă bine pusă la punct de trafic ilegal de migranți. Operațiunea, coordonată simultan de autoritățile celor două state, a scos la iveală o rețea care încerca să transforme județul Iași într-o verigă de tranzit spre vestul Europei.

Totul a început în apropierea localității de frontieră Prisăcani, unde polițiștii de frontieră din cadrul Inspectoratului Teritorial al Poliției de Frontieră Iași au observat mai multe persoane suspecte, rătăcind într-o zonă izolată, fără a putea justifica prezența acolo. Monitorizarea discretă s-a transformat rapid într-o intervenție în forță, iar verificările au scos la iveală adevărul: șase cetățeni din Bangladesh, cu vârste între 23 și 45 de ani, tocmai trecuseră ilegal râul Prut.

Planul era simplu, dar riscant. Migranții urmau să fie preluați imediat de două autoturisme - unul înmatriculat în județul Călărași și altul în județul Iași, folosit în regim taxi - pentru a fi transportați până la Timișoara, poarta către Europa Occidentală. Prețul libertății promise: 2.900 de euro.

În paralel, pe malul moldovean al Prutului, grănicerii din Republica Moldova urmăreau deja verigile-cheie ale operațiunii.

Două persoane suspectate că au organizat întreaga traversare au fost reținute după ce anchetatorii au stabilit că migranții fuseseră trecuți peste râu cu ajutorul unei bărci gonflabile, într-o acțiune clandestină desfășurată sub acoperirea nopții. Suspecții au fost plasați pentru 72 de ore în izolatorul de detenție preventivă din Ungheni.

Pe teritoriul României, polițiștii de frontieră au identificat și cei doi cetățeni români care ar fi urmat să asigure transportul grupului, consolidând astfel tabloul unei rețele transfrontaliere bine organizate.

Ancheta vizează infracțiuni grave, respectiv tentativă la trafic de migranți și trecere frauduloasă a frontierei de stat. Cei șase cetățeni străini au fost predați autorităților moldovene, conform acordurilor de readmisie existente între Uniunea Europeană și Republica Moldova.

Operațiunea demonstrează, spun autoritățile, că frontiera comună rămâne sub supraveghere strictă, iar colaborarea dintre structurile de aplicare a legii funcționează ca un mecanism bine uns. Mesajul transmis rețelelor de trafic este unul clar: orice încercare de a transforma Prutul într-un culoar ilegal spre Europa va fi interceptată rapid. Daniel BACIU